В ВСУ пообещали армии РФ ряд новых сюрпризов на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ пообещали армии РФ ряд новых сюрпризов на Курщине

Военные ВСУ
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Источник:  The Times

По словам украинских военных, после тяжелых боев с оккупационной армией РФ в Донецкой области наступление в Курской области было для них как "приятный отпуск".

Главные тезисы

  • Украинские военные отмечают успешное наступление на Курщине после тяжелых боев в Донецкой области.
  • Военные ВСУ продолжают расширять подконтрольную зону на Курщине и готовят новые сюрпризы для армии РФ.
  • Аналитики подтверждают ограниченные успехи украинских военных, но отмечают замедление темпов наступления.
  • Украинские военные контролируют более 1 тыс 250 кв. км российской территории и 93 населенных пункта в Курской области.
  • Командующий ВСУ сообщил о переброске войск РФ для укрепления позиций в Курск после ударов по мостам в районе украинского наступления.

Что украинские военные говорят о наступлении на Курщине

По сравнению с там, это как отдых. Когда мы заехали, у меня была улыбка, как на рекламе зубной пасты. Мы почувствовали эйфорию, облегчение, - отмечает в комментарии журналистам издание 30-летний Сергей, подразделение которого перебросили из одного из городов Донецкой области для участия в наступлении на Курщине.

По словам военного, сейчас в районе Торецкая ведутся бои за кучу руин, поскольку российские оккупанты не оставили ни в городе, ни в близлежащих населенных пунктах ни одного уцелевшего здания.

Иногда мы теряли слишком много людей, борясь на расстоянии нескольких метров. Я не знаю, что будет с Покровском, но он будет уничтожен в процессе. Они борются за руины, – подчеркивает Сергей.

ВСУ продолжают добиваться успехов в наступлении на Курщине
Военные ВСУ

На позиции в Торецке, откуда сняли подразделение Сергея, командование прислало резервы. Боец считает, что его пребывание в Курской области еще не скоро закончится.

Мы будем здесь некоторое время. Расширение линии фронта будет означать, что России придется переслать сюда больше сил. В скором времени мы надеемся сделать им еще несколько сюрпризов, – подчеркнул Сергей.

Что говорят аналитики по поводу наступления ВСУ на Курщине

Аналитики из Института изучения войны обращают внимание на ограниченные успехи украинских военных в Курщине, однако отмечают, что темпы наступления замедляются.

Под контролем украинских войск уже более 1250 кв. км российской территории и 93 населенных пункта в Курской области.

Со ссылкой на кадры геолокации по состоянию на 19 августа в ISW отмечают, что украинские военные контролируют село Вишневка, примерно в 14 км от границы.

В минобороны страны-агрессорки заявили об ударах по позициям ВСУ в этом районе, что может свидетельствовать о молчаливом признании успехов украинских военных.

Известно, что Украина нанесла удары по мостам в этом регионе, возможно, пытаясь подавить попытки России противостоять их вторжению. Но командующий ВСУ заявил, что Россия опрокидывает войска по другим направлениям в Курск, чтобы укрепить там свои позиции, - говорится в материале издания.

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