ВСУ продолжают добиваться успехов в наступлении на Курщине

По словам украинских военных, после тяжелых боев с оккупационной армией РФ в Донецкой области наступление в Курской области было для них как "приятный отпуск".

Что украинские военные говорят о наступлении на Курщине

По сравнению с там, это как отдых. Когда мы заехали, у меня была улыбка, как на рекламе зубной пасты. Мы почувствовали эйфорию, облегчение, - отмечает в комментарии журналистам издание 30-летний Сергей, подразделение которого перебросили из одного из городов Донецкой области для участия в наступлении на Курщине. Поделиться

По словам военного, сейчас в районе Торецкая ведутся бои за кучу руин, поскольку российские оккупанты не оставили ни в городе, ни в близлежащих населенных пунктах ни одного уцелевшего здания.

Иногда мы теряли слишком много людей, борясь на расстоянии нескольких метров. Я не знаю, что будет с Покровском, но он будет уничтожен в процессе. Они борются за руины, – подчеркивает Сергей. Поделиться

Военные ВСУ

На позиции в Торецке, откуда сняли подразделение Сергея, командование прислало резервы. Боец считает, что его пребывание в Курской области еще не скоро закончится.

Мы будем здесь некоторое время. Расширение линии фронта будет означать, что России придется переслать сюда больше сил. В скором времени мы надеемся сделать им еще несколько сюрпризов, – подчеркнул Сергей. Поделиться

Что говорят аналитики по поводу наступления ВСУ на Курщине

Аналитики из Института изучения войны обращают внимание на ограниченные успехи украинских военных в Курщине, однако отмечают, что темпы наступления замедляются.

Под контролем украинских войск уже более 1250 кв. км российской территории и 93 населенных пункта в Курской области.

Со ссылкой на кадры геолокации по состоянию на 19 августа в ISW отмечают, что украинские военные контролируют село Вишневка, примерно в 14 км от границы.

В минобороны страны-агрессорки заявили об ударах по позициям ВСУ в этом районе, что может свидетельствовать о молчаливом признании успехов украинских военных.