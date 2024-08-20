ВСУ продолжают добиваться успехов в наступлении на Курщине

По словам украинских военных, после тяжелых боев с оккупационной армией РФ в Донецкой области наступление в Курской области было для них как "приятный отпуск".
Главные тезисы
- Украинские военные отмечают успешное наступление на Курщине после тяжелых боев в Донецкой области.
- Военные ВСУ продолжают расширять подконтрольную зону на Курщине и готовят новые сюрпризы для армии РФ.
- Аналитики подтверждают ограниченные успехи украинских военных, но отмечают замедление темпов наступления.
- Украинские военные контролируют более 1 тыс 250 кв. км российской территории и 93 населенных пункта в Курской области.
- Командующий ВСУ сообщил о переброске войск РФ для укрепления позиций в Курск после ударов по мостам в районе украинского наступления.
Что украинские военные говорят о наступлении на Курщине
По словам военного, сейчас в районе Торецкая ведутся бои за кучу руин, поскольку российские оккупанты не оставили ни в городе, ни в близлежащих населенных пунктах ни одного уцелевшего здания.
На позиции в Торецке, откуда сняли подразделение Сергея, командование прислало резервы. Боец считает, что его пребывание в Курской области еще не скоро закончится.
Что говорят аналитики по поводу наступления ВСУ на Курщине
Аналитики из Института изучения войны обращают внимание на ограниченные успехи украинских военных в Курщине, однако отмечают, что темпы наступления замедляются.
Под контролем украинских войск уже более 1250 кв. км российской территории и 93 населенных пункта в Курской области.
Со ссылкой на кадры геолокации по состоянию на 19 августа в ISW отмечают, что украинские военные контролируют село Вишневка, примерно в 14 км от границы.
В минобороны страны-агрессорки заявили об ударах по позициям ВСУ в этом районе, что может свидетельствовать о молчаливом признании успехов украинских военных.
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