У ЗСУ пообіцяли армії РФ низку нових сюрпризів на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ пообіцяли армії РФ низку нових сюрпризів на Курщині

Військові ЗСУ
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Джерело:  The Times

За словами українських військових, після важких боїв із окупаційною армією РФ на Донеччині наступ у Курській області був для них наче “приємна відпустка”.

Головні тези:

  • Українські військові відзначають успішний наступ на Курщині, після важких боїв на Донеччині.
  • ЗСУ продовжують розширювати підконтрольну зону на Курщині та готують нові сюрпризи для Росії.
  • Аналітики підтверджують обмежені успіхи українських військових, але підкреслюють сповільнення темпів наступу.
  • Кадри геолокації свідчать про контроль українськими військовими понад 1 тис. кв. км російської території та 93 населених пунктів в Курській області.
  • Командувач ЗСУ повідомив про перекидання військ РФ для зміцнення позицій до Курська, після ударів по мостах в районі українського наступу.

Що українські військові кажуть про наступ на Курщині

Порівняно з там, це як відпустка. Коли ми заїхали, у мене була посмішка, як на рекламі зубної пасти. Ми відчули ейфорію, полегшення, - зазначає у коментарі журналістам видання 30-річний Сергій, підрозділ якого перекинули з одного з міст на Донеччині для участі у наступі на Курщині.

За словами військового, наразі в районі Торецька ведуться бої за купу руїн, оскільки російські окупанти не залишили ні у місті, ні у прилеглих населених пунктах жодної вцілілої будівлі.

Іноді ми втрачали надто багато людей, борючись на відстані кількох метрів. Я не знаю, що буде з Покровськом, але він буде знищений в процесі. Вони борються за руїни, - підкреслює Сергій.

ЗСУ продовжують досягати успіхів у наступі на Курщині
Військові ЗСУ

На позиції в Торецьку, звідки зняли підрозділ Сергія, командування прислало резерви. Боєць вважає, що його перебування в Курській області ще не скоро закінчиться.

Ми будемо тут деякий час. Розширення лінії фронту означатиме, що Росії доведеться передислокувати сюди більше сил. Незабаром ми сподіваємося зробити їм ще кілька сюрпризів, - підкреслив Сергій.

Що кажуть аналітики стосовно наступу ЗСУ на Курщині

Аналітики з Інституту вивчення війни звертають увагу на обмежені успіхи українських військових на Курщині, однак зазначають, що темпи наступу сповільнюються.

Під контролем українських військ уже понад 1 тис 250 кв. км російської території і 93 населених пункти в Курській області.

Із посиланням на кадри геолокації станом на 19 серпня в ISW зазначають, що українські військові контролюють село Вишневка, приблизно за 14 км від кордону.

В міноборони країни-агресорки заявили про удари по позиціях ЗСУ в цьому районі, що може свідчити про мовчазне визнання успіхів українських військових.

Відомо, що Україна завдала ударів по мостах у цьому регіоні, можливо, намагаючись придушити спроби Росії протистояти їхньому вторгненню. Але командувач ЗСУ заявив, що Росія перекидає війська з інших напрямків до Курська, щоб зміцнити там свої позиції, - йдеться у матеріалі видання.

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