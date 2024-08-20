ЗСУ продовжують досягати успіхів у наступі на Курщині

За словами українських військових, після важких боїв із окупаційною армією РФ на Донеччині наступ у Курській області був для них наче “приємна відпустка”.
Головні тези:
- Українські військові відзначають успішний наступ на Курщині, після важких боїв на Донеччині.
- ЗСУ продовжують розширювати підконтрольну зону на Курщині та готують нові сюрпризи для Росії.
- Аналітики підтверджують обмежені успіхи українських військових, але підкреслюють сповільнення темпів наступу.
- Кадри геолокації свідчать про контроль українськими військовими понад 1 тис. кв. км російської території та 93 населених пунктів в Курській області.
- Командувач ЗСУ повідомив про перекидання військ РФ для зміцнення позицій до Курська, після ударів по мостах в районі українського наступу.
Що українські військові кажуть про наступ на Курщині
За словами військового, наразі в районі Торецька ведуться бої за купу руїн, оскільки російські окупанти не залишили ні у місті, ні у прилеглих населених пунктах жодної вцілілої будівлі.
На позиції в Торецьку, звідки зняли підрозділ Сергія, командування прислало резерви. Боєць вважає, що його перебування в Курській області ще не скоро закінчиться.
Що кажуть аналітики стосовно наступу ЗСУ на Курщині
Аналітики з Інституту вивчення війни звертають увагу на обмежені успіхи українських військових на Курщині, однак зазначають, що темпи наступу сповільнюються.
Під контролем українських військ уже понад 1 тис 250 кв. км російської території і 93 населених пункти в Курській області.
Із посиланням на кадри геолокації станом на 19 серпня в ISW зазначають, що українські військові контролюють село Вишневка, приблизно за 14 км від кордону.
В міноборони країни-агресорки заявили про удари по позиціях ЗСУ в цьому районі, що може свідчити про мовчазне визнання успіхів українських військових.
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