ЗСУ продовжують досягати успіхів у наступі на Курщині

За словами українських військових, після важких боїв із окупаційною армією РФ на Донеччині наступ у Курській області був для них наче “приємна відпустка”.

Що українські військові кажуть про наступ на Курщині

Порівняно з там, це як відпустка. Коли ми заїхали, у мене була посмішка, як на рекламі зубної пасти. Ми відчули ейфорію, полегшення, - зазначає у коментарі журналістам видання 30-річний Сергій, підрозділ якого перекинули з одного з міст на Донеччині для участі у наступі на Курщині. Поширити

За словами військового, наразі в районі Торецька ведуться бої за купу руїн, оскільки російські окупанти не залишили ні у місті, ні у прилеглих населених пунктах жодної вцілілої будівлі.

Іноді ми втрачали надто багато людей, борючись на відстані кількох метрів. Я не знаю, що буде з Покровськом, але він буде знищений в процесі. Вони борються за руїни, - підкреслює Сергій. Поширити

Військові ЗСУ

На позиції в Торецьку, звідки зняли підрозділ Сергія, командування прислало резерви. Боєць вважає, що його перебування в Курській області ще не скоро закінчиться.

Ми будемо тут деякий час. Розширення лінії фронту означатиме, що Росії доведеться передислокувати сюди більше сил. Незабаром ми сподіваємося зробити їм ще кілька сюрпризів, - підкреслив Сергій. Поширити

Що кажуть аналітики стосовно наступу ЗСУ на Курщині

Аналітики з Інституту вивчення війни звертають увагу на обмежені успіхи українських військових на Курщині, однак зазначають, що темпи наступу сповільнюються.

Під контролем українських військ уже понад 1 тис 250 кв. км російської території і 93 населених пункти в Курській області.

Із посиланням на кадри геолокації станом на 19 серпня в ISW зазначають, що українські військові контролюють село Вишневка, приблизно за 14 км від кордону.

В міноборони країни-агресорки заявили про удари по позиціях ЗСУ в цьому районі, що може свідчити про мовчазне визнання успіхів українських військових.