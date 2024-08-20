ВСУ 87 раз вступали в бой с армией РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ 87 раз вступали в бой с армией РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
Read in English
Читати українською

По информации Генштаба, с начала суток на фронте в Украине произошло 87 боеприкосновений между украинскими военными и оккупационной армией РФ.

Главные тезисы

  • С начала суток на востоке Украины произошло 87 боеприкосновений между ВСУ и армией РФ, украинские военные отразили около 80 атак оккупантов.
  • В различных областях Украины, включая Харьковскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую, происходили бои.
  • Большинство вражеских атак зафиксировано в районе Покровска, где российские оккупанты 34 раза пытались атаковать украинские оборонные позиции.
  • В Харьковской области российские оккупанты атаковали позиции ВСУ 6 раз, а в Донецкой области отражено 9 атак.
  • На южном фронте также происходили столкновения, в Запорожской области и Херсонской области ВСУ смогли отразить вражеские атаки.

Что известно о ситуации на восточном фронте

Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры 6 раз атаковали позиции ВСУ в районах Липцев и Волчанская. В Волчанске пока еще продолжаются 2 боя.

5 вражеских атак украинские военные отразили в районе Купянска, вблизи населенных пунктов Петропавловка Лозовая и Новоосиново. В настоящее время продолжается еще один бой.

В направлении Лимана в Донецкой области ВСУ отразили 9 атак российских оккупантов в районах Макеевки, Новосадового, Грековки, и Дибровы.

В направлении Северского враг проводил атаки вблизи Верхнекаменского, Выемки и Переездного. ВСУ отразили 4 попытки атак российских окупантов.

В направлении Краматорска зафиксированы три штурма преступной армии РФ вблизи Ивановского и Клещиевки.

В направлении Торецкого количество вражеских атак с начала суток уже составило 14. Оккупанты проводили атаки возле Нью-Йорка, Нелиповки, Торецкого и Железного. Украинскими военными уже были отражены 13 вражеских попыток продвижения.

Наибольшее количество вражеских атак зафиксировано в направлении Покровска. 34 раза российские оккупанты пробовали выбить украинских военных с оборонных позиций в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Нудного и атаковали в сторону Зеленого Поля.

ВСУ отбили уже 24 вражеских атаки. Еще 10 боев длятся.

В направлении Курахово российские оккупанты 7 раз безуспешно пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Карловки.

Что происходит на южном фронте

В Запорожской области получили удары КАБами Новояковловка и Новопавловка, неуправляемыми авиаракетами - Новоандреевка и Лобково.

При этом вражеские подразделения пытались продвинуться в направлении Новоданиловки безуспешно.

На Левобережье Херсонской области ВСУ отразили 2 атаки российских кафиров.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 52 артсистемы и 26 ББМ
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 52 артсистемы и 26 ББМ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ заманивают армию РФ в ловушку во время уничтожения мостов на Курщине
ВСУ заманивают армию РФ в ловушку во время уничтожения мостов на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ почти завершили создание "котла" для военных РФ на Курщине
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?