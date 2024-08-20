По информации Генштаба, с начала суток на фронте в Украине произошло 87 боеприкосновений между украинскими военными и оккупационной армией РФ.

Что известно о ситуации на восточном фронте

Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры 6 раз атаковали позиции ВСУ в районах Липцев и Волчанская. В Волчанске пока еще продолжаются 2 боя.

5 вражеских атак украинские военные отразили в районе Купянска, вблизи населенных пунктов Петропавловка Лозовая и Новоосиново. В настоящее время продолжается еще один бой.

В направлении Лимана в Донецкой области ВСУ отразили 9 атак российских оккупантов в районах Макеевки, Новосадового, Грековки, и Дибровы.

В направлении Северского враг проводил атаки вблизи Верхнекаменского, Выемки и Переездного. ВСУ отразили 4 попытки атак российских окупантов.

В направлении Краматорска зафиксированы три штурма преступной армии РФ вблизи Ивановского и Клещиевки.

В направлении Торецкого количество вражеских атак с начала суток уже составило 14. Оккупанты проводили атаки возле Нью-Йорка, Нелиповки, Торецкого и Железного. Украинскими военными уже были отражены 13 вражеских попыток продвижения.

Наибольшее количество вражеских атак зафиксировано в направлении Покровска. 34 раза российские оккупанты пробовали выбить украинских военных с оборонных позиций в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Нудного и атаковали в сторону Зеленого Поля.

ВСУ отбили уже 24 вражеских атаки. Еще 10 боев длятся.

В направлении Курахово российские оккупанты 7 раз безуспешно пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Карловки.

Что происходит на южном фронте

В Запорожской области получили удары КАБами Новояковловка и Новопавловка, неуправляемыми авиаракетами - Новоандреевка и Лобково.

При этом вражеские подразделения пытались продвинуться в направлении Новоданиловки безуспешно.

На Левобережье Херсонской области ВСУ отразили 2 атаки российских кафиров.