По информации Генштаба, с начала суток на фронте в Украине произошло 87 боеприкосновений между украинскими военными и оккупационной армией РФ.
Главные тезисы
- С начала суток на востоке Украины произошло 87 боеприкосновений между ВСУ и армией РФ, украинские военные отразили около 80 атак оккупантов.
- В различных областях Украины, включая Харьковскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую, происходили бои.
- Большинство вражеских атак зафиксировано в районе Покровска, где российские оккупанты 34 раза пытались атаковать украинские оборонные позиции.
- В Харьковской области российские оккупанты атаковали позиции ВСУ 6 раз, а в Донецкой области отражено 9 атак.
- На южном фронте также происходили столкновения, в Запорожской области и Херсонской области ВСУ смогли отразить вражеские атаки.
Что известно о ситуации на восточном фронте
Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры 6 раз атаковали позиции ВСУ в районах Липцев и Волчанская. В Волчанске пока еще продолжаются 2 боя.
5 вражеских атак украинские военные отразили в районе Купянска, вблизи населенных пунктов Петропавловка Лозовая и Новоосиново. В настоящее время продолжается еще один бой.
В направлении Лимана в Донецкой области ВСУ отразили 9 атак российских оккупантов в районах Макеевки, Новосадового, Грековки, и Дибровы.
В направлении Северского враг проводил атаки вблизи Верхнекаменского, Выемки и Переездного. ВСУ отразили 4 попытки атак российских окупантов.
В направлении Краматорска зафиксированы три штурма преступной армии РФ вблизи Ивановского и Клещиевки.
В направлении Торецкого количество вражеских атак с начала суток уже составило 14. Оккупанты проводили атаки возле Нью-Йорка, Нелиповки, Торецкого и Железного. Украинскими военными уже были отражены 13 вражеских попыток продвижения.
Наибольшее количество вражеских атак зафиксировано в направлении Покровска. 34 раза российские оккупанты пробовали выбить украинских военных с оборонных позиций в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Нудного и атаковали в сторону Зеленого Поля.
ВСУ отбили уже 24 вражеских атаки. Еще 10 боев длятся.
В направлении Курахово российские оккупанты 7 раз безуспешно пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Карловки.
Что происходит на южном фронте
В Запорожской области получили удары КАБами Новояковловка и Новопавловка, неуправляемыми авиаракетами - Новоандреевка и Лобково.
При этом вражеские подразделения пытались продвинуться в направлении Новоданиловки безуспешно.
На Левобережье Херсонской области ВСУ отразили 2 атаки российских кафиров.
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