За інформацією Генштабу, від початку доби на фронті в Україні відбулось 87 боєзіткнень між українськими військовими і окупаційною армією РФ.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Зазначається, що на Харківщині російські окупанти 6 разів атакували позиції ЗСУ в районах Липців та Вовчанська. У Вовчанську наразі ще тривають 2 бої.

5 ворожих атак українські військові відбили в районі Куп’янська, поблизу населених пунктів Петропавлівка Лозова і Новоосинове. Наразі триває ще один бій.

У напрямку Лимана на Донеччині ЗСУ відбили 9 атак російських окупантів в районах Макіївки, Новосадового, Греківки, та Діброви.

У напрямку Сіверська ворог проводив атаки поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного. ЗСУ відбили 4 спроби атак російських окупантів.

У напрямку Краматорська зафіксовано три штурми злочинної армії РФ поблизу Іванівського та Кліщіївки.

У напрямку Торецька кількість ворожих атак від початку доби вже склала 14. Окупанти проводили атаки біля Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Залізного. Українськими військовими вже було відбито 13 ворожих спроб просування.

Найбільшу кількість ворожих атак зафіксовано у напрямку Покровська. 34 рази російські окупанти пробували вибити українських військових з оборонних позицій в районах Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та атакували у бік Зеленого Поля.

ЗСУ відбили вже 24 ворожі атаки. Ще 10 боїв тривають.

У напрямку Курахового російські окупанти 7 разів безуспішно намагались просунутись поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Карлівки.

Що відбувається на південному фронті

У Запорізькій області зазнали ударів КАБами Новояковлівка та Новопавлівка, некерованими авіаракетами - Новоандріївка та Лобкове.

При цьому ворожі підрозділи намагались просунутись в напрямку Новоданилівки, безуспішно.

На Лівобережжі Херсонської області ЗСУ відбили 2 атаки російських окупантів.