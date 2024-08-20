За інформацією Генштабу, від початку доби на фронті в Україні відбулось 87 боєзіткнень між українськими військовими і окупаційною армією РФ.
Головні тези:
- Українські військові відбили близько 80 атак окупантів від початку доби на різних напрямках на сході України.
- На Харківщині російські окупанти атакували позиції ЗСУ 6 разів, на Донеччині - 9 атак, у напрямку Краматорська - 3 штурми.
- У Запорізькій області та Херсонській області також відбувалися бої з окупантами, ЗСУ відбили декілька атак.
- Ворожих атак було найбільше у напрямку Покровська, де російські окупанти пробували атакувати українські оборонні позиції 34 рази.
- Ситуація на сході України залишається напруженою, але ЗСУ продовжують ефективно відстоювати свої позиції.
Що відомо про ситуацію на східному фронті
Зазначається, що на Харківщині російські окупанти 6 разів атакували позиції ЗСУ в районах Липців та Вовчанська. У Вовчанську наразі ще тривають 2 бої.
5 ворожих атак українські військові відбили в районі Куп’янська, поблизу населених пунктів Петропавлівка Лозова і Новоосинове. Наразі триває ще один бій.
У напрямку Лимана на Донеччині ЗСУ відбили 9 атак російських окупантів в районах Макіївки, Новосадового, Греківки, та Діброви.
У напрямку Сіверська ворог проводив атаки поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного. ЗСУ відбили 4 спроби атак російських окупантів.
У напрямку Краматорська зафіксовано три штурми злочинної армії РФ поблизу Іванівського та Кліщіївки.
У напрямку Торецька кількість ворожих атак від початку доби вже склала 14. Окупанти проводили атаки біля Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Залізного. Українськими військовими вже було відбито 13 ворожих спроб просування.
Найбільшу кількість ворожих атак зафіксовано у напрямку Покровська. 34 рази російські окупанти пробували вибити українських військових з оборонних позицій в районах Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та атакували у бік Зеленого Поля.
ЗСУ відбили вже 24 ворожі атаки. Ще 10 боїв тривають.
У напрямку Курахового російські окупанти 7 разів безуспішно намагались просунутись поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Карлівки.
Що відбувається на південному фронті
У Запорізькій області зазнали ударів КАБами Новояковлівка та Новопавлівка, некерованими авіаракетами - Новоандріївка та Лобкове.
При цьому ворожі підрозділи намагались просунутись в напрямку Новоданилівки, безуспішно.
На Лівобережжі Херсонської області ЗСУ відбили 2 атаки російських окупантів.
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