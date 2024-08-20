ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 52 артсистеми та 26 ББМ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 52 артсистеми та 26 ББМ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 52 артсистеми та 26 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 601 800 військових.

Головні тези:

  • Українські військові продовжують успішно ліквідовувати ворожі війська, знищивши понад 1300 солдатів РФ, 52 артилерійські системи та 26 бойових броньованих машин.
  • З початку вторгнення загальна кількість втрат російської армії складає 601 800 військових.
  • За останню добу ЗСУ зафіксували 158 бойових зіткнень, найбільше у районі Покровського напрямку.
  • На фронті на Куп’янському напрямку було 14 бойових зіткнень, а на Лиманському і Сіверському напрямках активно відбувалися оборонні бої.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1330 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8518 (+5) од.;

  • бойових броньованих машин — 16 521 (+26) од.;

  • артилерійських систем — 17 521 (+52) од.;

  • РСЗВ — 1166 (+1) од.;

  • засоби ППО — 926 (+1) од.;

  • літаків — 367 од.;

  • гелікоптерів — 328 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 684 (+55) од.;

  • крилатих ракет — 2438 (+1) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 23 142 (+95) од.;

  • спеціальної техніки — 2885 (+22) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Понад третина з них припадає на Покровський напрямок.

  • На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 14. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та у бік Лозової.

  • На Лиманському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника в районах Греківки, Новосадового, Макіївки, Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки та Торського.

  • На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 атак неподалік Івано-Дар’ївки, Спірного і Верхньокам’янського.

  • 24 рази ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Неліпівка, Залізне та, найактивніше, біля Торецька. Де також завдав п’ять ударів дев’ятьма керованими авіабомбами.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 63 атаки. Найбільше — в районах Новогродівки, Михайлівки та Воздвиженки. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Невельське та Костянтинівка, де окупанти 11 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як Путін буде зупиняти наступ ЗСУ на Курщині. США розкрили плани Кремля
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ наблизились до річки Сейм на Курщині
Танк ЗСУ на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ вперше знищили канатну переправу армії РФ на лівобережжі Херсонщини
РСЗВ ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?