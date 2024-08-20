ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 52 артсистеми та 26 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 601 800 військових.
Головні тези:
- Українські військові продовжують успішно ліквідовувати ворожі війська, знищивши понад 1300 солдатів РФ, 52 артилерійські системи та 26 бойових броньованих машин.
- З початку вторгнення загальна кількість втрат російської армії складає 601 800 військових.
- За останню добу ЗСУ зафіксували 158 бойових зіткнень, найбільше у районі Покровського напрямку.
- На фронті на Куп’янському напрямку було 14 бойових зіткнень, а на Лиманському і Сіверському напрямках активно відбувалися оборонні бої.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1330 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8518 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 16 521 (+26) од.;
артилерійських систем — 17 521 (+52) од.;
РСЗВ — 1166 (+1) од.;
засоби ППО — 926 (+1) од.;
літаків — 367 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 684 (+55) од.;
крилатих ракет — 2438 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 23 142 (+95) од.;
спеціальної техніки — 2885 (+22) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Понад третина з них припадає на Покровський напрямок.
На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 14. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та у бік Лозової.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника в районах Греківки, Новосадового, Макіївки, Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки та Торського.
На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 атак неподалік Івано-Дар’ївки, Спірного і Верхньокам’янського.
24 рази ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Неліпівка, Залізне та, найактивніше, біля Торецька. Де також завдав п’ять ударів дев’ятьма керованими авіабомбами.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-