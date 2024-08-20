ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 52 артсистеми та 26 ББМ

На Покровському напрямку наші захисники відбили 63 атаки. Найбільше — в районах Новогродівки, Михайлівки та Воздвиженки. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Невельське та Костянтинівка, де окупанти 11 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.