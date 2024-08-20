ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 52 артсистемы и 26 ББМ

На Покровском направлении наши защитники отразили 63 атаки. Больше всего — в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки. На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Невельское и Константиновка, где оккупанты 11 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.