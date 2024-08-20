ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 52 артсистемы и 26 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 601 800 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1300 солдат РФ и значительное количество техники, включая 52 артиллерийские системы и 26 боевых бронированных машин.
- На фронте зафиксировано 158 боевых столкновений за сутки, с большинством атак на Покровском направлении.
- Силы обороны успешно отражают атаки противника в различных районах, таких как Глушковка, Стельмаховка, Грековка и Невельское.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло 601 800 военных, и продолжает увеличиваться в ходе боевых действий.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1330 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8518 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 16 521 (+26) ед;
артиллерийских систем — 17 521 (+52) ед;
РСЗО — 1166 (+1) ед;
средства ПВО — 926 (+1) ед;
самолетов — 367 ед;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 684 (+55) ед;
крылатых ракет — 2438 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 23 142 (+95) ед;
специальной техники — 2885 (+22) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений. Более трети из них приходится на Покровское направление.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 14. Силы обороны отражали атаки врага в районах Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки, Андреевки и Лозовой.
На Лиманском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах Грековки, Новосадового, Макеевки, Невского, Новосергеевки, Новоегоровки и Торского.
На Северском направлении Силами обороны отражены 10 атак неподалеку от Ивано-Дарьевки, Спорного и Верхнекаменского.
24 раза враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк, Нелиповка, Железное и, наиболее активно, возле Торецка. Где также нанес пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.
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