ЗСУ знищили понад 1200 солдатів армії РФ, 21 ББМ та 60 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 603 010 військових.
Головні тези:
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 603 010 військових.
- Протягом минулої доби відбулось 166 бойових зіткнень на різних напрямках фронту, із яких більшість на Покровському напрямку.
- Українські війська відбили атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Макіївки та інших. Ситуація контрольована.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1210 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8522 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 16 542 (+21) од.;
артилерійських систем — 17 216 (+60) од.;
РСЗВ — 1166 од.;
засоби ППО — 928 (+2) од.;
літаків — 367 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 902 (+38) од.;
крилатих ракет — 2442 (+4) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 23 221 (+79) од.;
спеціальної техніки — 2887 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби відбулось 166 бойових зіткнень. Понад третина з яких — на Покровському напрямку.
На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 15. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Синьківки та Степової Новоселівки.
На Лиманському напрямку наші війська відбивали 18 атак противника в районах Макіївки, Новосадового, Греківки, та Діброви.На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Виїмки і Переїзного.
На Краматорському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. Ситуація контрольована.
За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, ворог двадцять чотири рази намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Нью-Йорк, Неліпівка, Торецьк та Залізне.
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