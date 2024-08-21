ЗСУ знищили понад 1200 солдатів армії РФ, 21 ББМ та 60 артсистем

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1210 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби відбулось 166 бойових зіткнень. Понад третина з яких — на Покровському напрямку.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 15. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Синьківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 18 атак противника в районах Макіївки, Новосадового, Греківки, та Діброви.На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Виїмки і Переїзного.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. Ситуація контрольована.