ВСУ отразили 54 атаки армии РФ в течение суток

По состоянию на 16:00 21 августа количество боевых столкновений между Силами обороны Украины и армией РФ возросло до 54. Горячее всего сейчас на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно отразили 54 атаки армии РФ за сутки.
- Наиболее напряженная обстановка наблюдается на Покровском направлении.
- Боевые столкновения происходят по различным направлениям, однако украинские защитники эффективно отражают атаки российских войск.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 21.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Также с помощью артиллерии РФ обстреливает украинские пограничные населенные пункты, в частности, Порозок и Пожня Сумской области.
На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боеприкосновения вблизи Липцев и Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.
На Купянском направлении русские войска девять раз штурмовали наши позиции вблизи Петропавловки, Синковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. Напряженная обстановка близ Стельмаховки, где в настоящее время продолжается четыре вражеских атаки.
На Лиманском направлении враг атаковал в районах Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боеприкосновений, до сих пор длится два. Ситуация контролируется.
Противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, близ Спорного оккупанты однажды, без успеха, пытались потеснить наши подразделения.
На Краматорском направлении с начала суток русские войска пять раз пытались выбить наших воинов с занимаемых позиций. Все штурмовые действия вблизи Григоровки, Временного Яра и Предтечино украинские воины отразили.
На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации пять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение близ Торецка, за сегодняшний день на этот город захватчики уже сбросили 11 КАБов.
Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего украинские защитники отразили 11 атак. Бои продолжаются в четырех локациях.
На Кураховском направлении с начала суток захватчик пять раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Георгиевки, Константиновки и Победы.
На Времивском, Ореховском и Приднепровском направлении оккупанты активных действий пока не проводят, но наносят авиационные удары. Так, Пятихатки на Запорожье, Ольговке и Бургунке Херсонской области были обстреляны неуправляемыми авиаракетами, также на Херсонщине враг нанес удары КАБами по Дорожному и Шиловой балке.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 20 августа ликвидировали 1210 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8522 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 16 542 (+21) ед;
артиллерийских систем — 17 216 (+60) ед;
РСЗО — 1166 ед.;
средств ПВО — 928 (+2) ед;
самолетов — 367 ед;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 902 (+38) ед;
крылатых ракет — 2442 (+4) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 23 221 (+79) ед;
специальной техники — 2887 (+2) ед.
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