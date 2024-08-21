ВСУ отразили 54 атаки армии РФ в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 21.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские войска активно применяют авиацию по Курщине. В настоящее время известно о 17 авиационных ударах с применением 27 управляемых авиационных бомб по населенным пунктам РФ.

Также с помощью артиллерии РФ обстреливает украинские пограничные населенные пункты, в частности, Порозок и Пожня Сумской области.

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боеприкосновения вблизи Липцев и Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении русские войска девять раз штурмовали наши позиции вблизи Петропавловки, Синковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. Напряженная обстановка близ Стельмаховки, где в настоящее время продолжается четыре вражеских атаки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боеприкосновений, до сих пор длится два. Ситуация контролируется.

Противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, близ Спорного оккупанты однажды, без успеха, пытались потеснить наши подразделения.

На Краматорском направлении с начала суток русские войска пять раз пытались выбить наших воинов с занимаемых позиций. Все штурмовые действия вблизи Григоровки, Временного Яра и Предтечино украинские воины отразили.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации пять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение близ Торецка, за сегодняшний день на этот город захватчики уже сбросили 11 КАБов.