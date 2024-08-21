Станом на 16.00 21 серпня кількість бойових зіткнень між Силами оборони України та армією РФ зросла до 54. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 54 атаки армії РФ протягом доби. Найбільш напружено на Покровському напрямку.
- Ворожі війська активно використовують авіацію та артилерію проти українських прикордонних населених пунктів.
- Російські загарбники проводять атаки на різних напрямках, але українські захисники ефективно відбивають їхні атаки.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 21.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Також за допомогою артилерії РФ обстрілює українські прикордонні населені пункти, зокрема Порозок та Пожня Сумської області.
На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Липців та Вовчанська, два з них на даний час тривають.
На Куп’янському напрямку російські війська дев’ять раз штурмували наші позиції поблизу Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Напружена обстановка поблизу Стельмахівки, де на даний час триває чотири ворожі атаки.
На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже дев’ять боєзіткнень, досі триває два. Ситуація контрольована.
Противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Спірного окупанти один раз, без успіху, намагалися потіснити наші підрозділи.
На Краматорському напрямку від початку доби російські війська п’ять разів намагалися вибити наших воїнів із займаних позицій. Усі штурмові дії поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтечиного українські воїни відбили.
На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації п’ять разів атакував позиції наших військ. На даний час триває одне боєзіткнення поблизу Торецька, за сьогоднішній день на це місто загарбники вже скинули 11 КАБів.
Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого українські захисники відбили 11 атак. Бої тривають в чотирьох локаціях.
На Курахівському напрямку від початку доби загарбник п’ять разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди.
На Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямку окупанти активних дій поки не проводять, але завдають авіаційних ударів. Так, П’ятихатки, що на Запоріжжі, Ольгівка та Бургунка Херсонської області були обстріляні некерованими авіаракетами, також на Херсонщині ворог завдав ударів КАБами по Шляховому та Шиловій балці.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу 20 серпня ліквідували 1210 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8522 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 16 542 (+21) од.;
артилерійських систем — 17 216 (+60) од.;
РСЗВ — 1166 од.;
засобів ППО — 928 (+2) од.;
літаків — 367 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 902 (+38) од.;
крилатих ракет — 2442 (+4) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 23 221 (+79) од.;
спеціальної техніки — 2887 (+2) од.
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