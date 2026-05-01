ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток

С начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции сил обороны.

Актуальная ситуация на фронте 1 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили один вражеский штурм, противник совершил 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых — с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиационных удара, применив пять управляемых бомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Красное Первое и Фиголовка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении идет попытка противника продвинуться в районе населенного пункта Петропавловка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Лиман, Дробышево и Ставки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении враг провел два штурмовых действия в районах Кривой Луки и Рай-Александровки. Одно сражение продолжается до сих пор.

На Константиновском направлении захватчики совершили четыре атаки вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультиного и Иванополья.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Софиевка, Свободное, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Муравко, Молодецкое и Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

В Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Александроград и Егоровка. Кроме этого, оккупанты нанесли авиационный удар по району населенного пункта Писанцы.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак в районах Варваровки, Железнодорожного, Волшебного и Доброполья. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвиженская, Верхняя Терса, Лесное, Копани, Ровно и Любицкое. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении противник нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Никольское, Васильевка, Омельник, Орехов, Одаривка, Заречное, Счастливое и Камышеваха.

В Приднепровском направлении враг провел одно штурмовое действие в направлении Антоновского моста.