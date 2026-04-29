ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток
С начала суток агрессор 54 раза атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ отразили 54 атаки армии РФ в разных направлениях.
  • Противник совершил обстрелы и штурмы, однако украинские воины успешно защитили свои позиции.

Актуальная ситуация на фронте 29 апреля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 29.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых с применением реактивных систем залпового огня. Произошло два боестолкновения.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Красное Первое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман наши защитники отразили два вражеских штурма.

  • На Славянском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Рай-Александровка.

  • На Краматорском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Никифоровки.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 13 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Русиного Яра и Степановки. Три боестолкновения в данный момент продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Новопавловка, Белицкое, Дорожное и в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравко, Новоподгород. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Александровском направлении враг однажды наступал в направлении Александрограда.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали девять вражеских атак в районах Прилук, Аленоконстантиновки, Гуляйполя и в сторону Святопетровки, Цветочного, Волшебного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Зирница, Барвиновка, Воздвижовка, Любицкое, Гуляйпольское, Долинка, Волшебное. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоандреевки, нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Таврическое и Орехов.

  • На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили два вражеских штурма в районе Антоновского моста и о. Белогрудый.

