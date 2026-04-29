ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 29.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 37 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Відбулося два боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Красне Перше. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку у бік населених пунктів Дробишеве та Лиман наші захисники відбили два ворожі штурми.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував позиції наших оборонців в районі Никифорівки.