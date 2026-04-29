ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби

Від початку доби агресор 54 рази атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно відбили 54 атаки армії РФ з початку доби.
  • Противник здійснив обстріли та штурми на різних напрямках, але українські воїни відстояли свої позиції.

Актуальна ситуація на фронті 29 квітня

Оперативна інформація станом на 16:00 29.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 37 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Відбулося два боєзіткнення.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Красне Перше. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

  • На Лиманському напрямку у бік населених пунктів Дробишеве та Лиман наші захисники відбили два ворожі штурми.

  • На Слов’янському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка.

  • На Краматорському напрямку ворог один раз атакував позиції наших оборонців в районі Никифорівки.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 13 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру та Степанівки. Три боєзіткнення в даний момент тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне. Одне боєзіткнення триває дотепер.

  • На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у напрямку Олександрограда.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих атак у районах Прилук, Оленокостянтинівки, Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Цвіткового, Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Зірниця, Барвінівка, Воздвижівка, Любицьке, Гуляйпільське, Долинка, Чарівне. Два боєзіткнення досі тривають.

  • На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоандріївки, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Таврійське та Оріхів.

  • На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили два ворожих штурми у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.

