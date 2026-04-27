ЗСУ знищили ще 810 окупантів і 26 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 27 квітня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 326 460 осіб, з них 810 осіб - за попередню добу.
Головні тези:
- Росія втратила на фронті ще 810 окупантів протягом доби.
- Загальні втрати країни-агресорки з 24.02.2022 становлять близько 1 326 460 осіб.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також РФ втратила:
танків — 11 892 (+0),
бойових броньованих машин — 24 467 (+4),
артилерійських систем — 40 737 (+26),
РСЗВ — 1 753 (+0),
засобів ППО — 1 354 (+0),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 350 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 259 219 (+1 128),
крилатих ракет — 4 579 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 91 710 (+128),
спеціальної техніки — 4 136 (+0).
Дані уточнюються.
Більше по темі
