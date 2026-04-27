ЗСУ знищили ще 810 окупантів і 26 артсистем РФ
ЗСУ знищили ще 810 окупантів і 26 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 27 квітня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 326 460 осіб, з них 810 осіб - за попередню добу.

  • Росія втратила на фронті ще 810 окупантів протягом доби.
  • Загальні втрати країни-агресорки з 24.02.2022 становлять близько 1 326 460 осіб.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Актуальні втрати РФ

Також РФ втратила:

  • танків — 11 892 (+0),

  • бойових броньованих машин — 24 467 (+4),

  • артилерійських систем — 40 737 (+26),

  • РСЗВ — 1 753 (+0),

  • засобів ППО — 1 354 (+0),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 350 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 259 219 (+1 128),

  • крилатих ракет — 4 579 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 91 710 (+128),

  • спеціальної техніки — 4 136 (+0).

Дані уточнюються.

Більше по темі

ЗСУ ліквідували 105 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
ЗСУ знищили ще 1050 окупантів і 72 артсистеми РФ
ЗСУ ліквідували 65 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
