ЗСУ знищили ще 1050 окупантів і 72 артсистеми РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 20 квітня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 319 270 осіб, зокрема 1 050 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Збройні сили України зазнали успішні перемоги над російськими військами, знищивши 1050 ворожих бійців за одну добу.
- У період з лютого 2022 року по квітень 2026 року загальні бойові втрати російських військ на Донбасі складають більше 1,3 мільйона осіб.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 884 (+2),
бойових броньованих машин — 24 422 (+2),
артилерійських систем — 40 396 (+72),
РСЗВ — 1 748 (+0),
засобів ППО — 1 350 (+1),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 350 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 248 558 (+1 427),
крилатих ракет — 4 549 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 90 571 (+174),
спеціальної техніки — 4 132 (+1).
Дані уточнюються.
