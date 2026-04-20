ЗСУ знищили ще 1050 окупантів і 72 артсистеми РФ
Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 20 квітня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 319 270 осіб, зокрема 1 050 осіб - за минулу добу.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Актуальні втрати РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 884 (+2),

  • бойових броньованих машин — 24 422 (+2),

  • артилерійських систем — 40 396 (+72),

  • РСЗВ — 1 748 (+0),

  • засобів ППО — 1 350 (+1),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 350 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 248 558 (+1 427),

  • крилатих ракет — 4 549 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 90 571 (+174),

  • спеціальної техніки — 4 132 (+1).

Дані уточнюються.

