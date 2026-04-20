ВСУ уничтожили еще 1050 оккупантов и 72 артсистемы РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 20 апреля 2026 года на войне против Украины составляют около 1319270 человек, в том числе 1050 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери российских войск на Донбассе с февраля 2022 года по апрель 2026 года превышают 1,3 млн человек.
- Вооруженные силы Украины достигли успеха, уничтожив 1050 вражеских бойцов за последние сутки.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 884 (+2),
боевых бронированных машин — 24 422 (+2),
артиллерийских систем — 40 396 (+72),
РСЗО — 1 748 (+0),
средств ПВО — 1 350 (+1),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 350 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 248 558 (+1 427),
крылатых ракет — 4 549 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 90 571 (+174),
специальной техники — 4 132 (+1).
Данные уточняются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-