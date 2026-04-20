ВСУ уничтожили еще 1050 оккупантов и 72 артсистемы РФ
ВСУ уничтожили еще 1050 оккупантов и 72 артсистемы РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 20 апреля 2026 года на войне против Украины составляют около 1319270 человек, в том числе 1050 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери российских войск на Донбассе с февраля 2022 года по апрель 2026 года превышают 1,3 млн человек.
  • Вооруженные силы Украины достигли успеха, уничтожив 1050 вражеских бойцов за последние сутки.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Актуальные потери РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 884 (+2),

  • боевых бронированных машин — 24 422 (+2),

  • артиллерийских систем — 40 396 (+72),

  • РСЗО — 1 748 (+0),

  • средств ПВО — 1 350 (+1),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 350 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 248 558 (+1 427),

  • крылатых ракет — 4 549 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 90 571 (+174),

  • специальной техники — 4 132 (+1).

Данные уточняются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали более 60 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили еще 1100 оккупантов и 43 артсистемы РФ
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали более 70 захватчиков РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

