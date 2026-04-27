ВСУ уничтожили еще 810 оккупантов и 26 артсистем РФ
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 27 апреля 2026 года на войне против Украины составляют около 1326460 человек, из них 810 человек - за предыдущие сутки.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Также РФ потеряла:

  • танков — 11 892 (+0),

  • боевых бронированных машин — 24 467 (+4),

  • артиллерийских систем — 40 737 (+26),

  • РСЗО — 1 753 (+0),

  • средств ПВО — 1 354 (+0),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 350 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 259 219 (+1 128),

  • крылатых ракет — 4 579 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 91 710 (+128),

  • специальной техники — 4 136 (+0).

Данные уточняются.

