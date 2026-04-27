ВСУ уничтожили еще 810 оккупантов и 26 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 27 апреля 2026 года на войне против Украины составляют около 1326460 человек, из них 810 человек - за предыдущие сутки.
Главные тезисы
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также РФ потеряла:
танков — 11 892 (+0),
боевых бронированных машин — 24 467 (+4),
артиллерийских систем — 40 737 (+26),
РСЗО — 1 753 (+0),
средств ПВО — 1 354 (+0),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 350 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 259 219 (+1 128),
крылатых ракет — 4 579 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 91 710 (+128),
специальной техники — 4 136 (+0).
Данные уточняются.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-