ВСУ вступили в 41 боестолкновение с армией РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Славянском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Закотное.

На Лиманском направлении в сторону населенного пункта Ставки наши защитники отразили один вражеский штурм.

На Южно-Слобожанском направлении противник два раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман и Охримовка.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении враг дважды наступал в направлении Вербового и Согласия. Одна из этих атак продолжается.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских атак в районах Доброполья, Староукраинки, Варваровки, Цветочного, Аленоконстантиновки, Гуляйпольского.