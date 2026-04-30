ВСУ вступили в 41 боестолкновение с армией РФ с начала суток

С начала суток агрессор 41 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ вступили в 41 боестолкновение с армией РФ, отражая атаки и обстрелы позиций сил обороны.
- Актуальная ситуация на фронте: 39 обстрелов населенных пунктов и позиций сил обороны российскими войсками.
Актуальная ситуация на фронте 30 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник два раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман и Охримовка.
На Лиманском направлении в сторону населенного пункта Ставки наши защитники отразили один вражеский штурм.
На Славянском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Закотное.
На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультиного, Степановки, Софиевки, Ильиновки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Александровском направлении враг дважды наступал в направлении Вербового и Согласия. Одна из этих атак продолжается.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских атак в районах Доброполья, Староукраинки, Варваровки, Цветочного, Аленоконстантиновки, Гуляйпольского.
На Приднепровском направлении Силы обороны отражали четыре вражеских штурмов в сторону Антоновки и о. Белогрудый. Одна атака продолжается.
