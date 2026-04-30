ЗСУ вступили у 41 боєзіткнення з армією РФ від початку доби

Від початку доби агресор 41 раз атакував позиції Сил оборони.

Актуальна ситуація на фронті 30 квітня

Оперативна інформація станом на 16:00 30.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник два рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман та Охрімівка.

  • На Лиманському напрямку у бік населеного пункту Ставки наші захисники відбили один ворожий штурм.

  • На Слов’янському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Закітне.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває дотепер.

  • На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у напрямку Вербового та Злагоди. Одна з цих атак триває.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих атак у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського.

  • На Придніпровському напрямку Сили оборони у відбивали чотири ворожих штурмів у бік Антонівки та о. Білогрудий. Одна атака триває.

