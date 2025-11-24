ВСУ получили 100 тыс FPV-дронов через DOT-Chain Defence

Первые 100 тысяч FPV-дронов получили военные, используя маркетплейс оружия DOT-Chain Defence. Почти треть из них – на оптоволокне.

Маркетплейс DOT-Chain Defence предоставил ВСУ 100 тыс дронов

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Подразделения самостоятельно выбирают среди более 180 моделей FPV-дронов от 40 компаний-производителей именно то, что им нужно. Это обеспечивает максимально точное обеспечение потребностей на фронте. Денис Шмигаль Министр обороны Украины

Он отметил, что средний срок доставки FPV-дронов составляет 7 дней. Оплату, контракты и логистику берет на себя Агентство оборонных закупок.

Дроны — глаза и оружие нашей армии. Работаем 24/7, чтобы их было больше и чтобы они поступали к нашим воинам максимально быстро и эффективно.

В октябре директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов объявил, что АОЗ планирует в течение шести месяцев перенести 70% государственных закупок FPV-дронов, тяжелых бомберов и разведывательных БПЛА на DOT-Chain Defence.

Недавно МОУ также сообщило, что военные будут заказывать через систему DOT-Chain Defence средства радиоэлектронной борьбы.

Маркетплейс разработан Государственным оператором тыла и используется для обеспечения военных вооружений.