ВСУ получили 100 тыс FPV-дронов через DOT-Chain Defence
Денис Шмыгаль
дрон
Читати українською

Первые 100 тысяч FPV-дронов получили военные, используя маркетплейс оружия DOT-Chain Defence. Почти треть из них – на оптоволокне.

Главные тезисы

  • Первые 100 тысяч FPV-дронов получили военные через маркетплейс DOT-Chain Defence, покрывая почти треть заказов на оптоволокне.
  • Военные имеют возможность выбирать из более чем 180 моделей FPV-дронов от 40 производителей через маркетплейс, обеспечивая точное выполнение задач на фронте.
  • Средний срок доставки FPV-дронов составляет 7 дней, а оплату, контракты и логистику обеспечивает Агентство оборонных закупок, повышая эффективность поставок.

Маркетплейс DOT-Chain Defence предоставил ВСУ 100 тыс дронов

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Подразделения самостоятельно выбирают среди более 180 моделей FPV-дронов от 40 компаний-производителей именно то, что им нужно. Это обеспечивает максимально точное обеспечение потребностей на фронте.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Министр обороны Украины

Он отметил, что средний срок доставки FPV-дронов составляет 7 дней. Оплату, контракты и логистику берет на себя Агентство оборонных закупок.

Дроны — глаза и оружие нашей армии. Работаем 24/7, чтобы их было больше и чтобы они поступали к нашим воинам максимально быстро и эффективно.

В октябре директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов объявил, что АОЗ планирует в течение шести месяцев перенести 70% государственных закупок FPV-дронов, тяжелых бомберов и разведывательных БПЛА на DOT-Chain Defence.

Недавно МОУ также сообщило, что военные будут заказывать через систему DOT-Chain Defence средства радиоэлектронной борьбы.

Маркетплейс разработан Государственным оператором тыла и используется для обеспечения военных вооружений.

DOT-Chain Defence объединяет в одной среде бригады, производителей и АОЗ. Благодаря этому подразделения выбирают необходимые средства, а агентство берет на себя организационную часть — от заключения контрактов до проведения оплаты.

