ВСУ получили 100 тыс FPV-дронов через DOT-Chain Defence

Первые 100 тысяч FPV-дронов получили военные, используя маркетплейс оружия DOT-Chain Defence. Почти треть из них – на оптоволокне.
Главные тезисы
- Первые 100 тысяч FPV-дронов получили военные через маркетплейс DOT-Chain Defence, покрывая почти треть заказов на оптоволокне.
- Военные имеют возможность выбирать из более чем 180 моделей FPV-дронов от 40 производителей через маркетплейс, обеспечивая точное выполнение задач на фронте.
- Средний срок доставки FPV-дронов составляет 7 дней, а оплату, контракты и логистику обеспечивает Агентство оборонных закупок, повышая эффективность поставок.
Маркетплейс DOT-Chain Defence предоставил ВСУ 100 тыс дронов
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.
Он отметил, что средний срок доставки FPV-дронов составляет 7 дней. Оплату, контракты и логистику берет на себя Агентство оборонных закупок.
В октябре директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов объявил, что АОЗ планирует в течение шести месяцев перенести 70% государственных закупок FPV-дронов, тяжелых бомберов и разведывательных БПЛА на DOT-Chain Defence.
Недавно МОУ также сообщило, что военные будут заказывать через систему DOT-Chain Defence средства радиоэлектронной борьбы.
Маркетплейс разработан Государственным оператором тыла и используется для обеспечения военных вооружений.
DOT-Chain Defence объединяет в одной среде бригады, производителей и АОЗ. Благодаря этому подразделения выбирают необходимые средства, а агентство берет на себя организационную часть — от заключения контрактов до проведения оплаты.
