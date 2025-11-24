ЗСУ отримали 100 тис FPV-дронів через DOT-Chain Defence

Перші 100 тисяч FPV-дронів отримали військові, використовуючи маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Майже третина із них – на оптоволокні.

Маркетплейс DOT-Chain Defence надав ЗСУ 100 тис дронів

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Підрозділи самостійно обирають серед понад 180 моделей FPV-дронів від 40 компаній-виробників саме те, що їм потрібно. Це гарантує максимально точне забезпечення потреб на фронті. Денис Шмигаль Міністр оборони України

Він зауважив, що середній термін доставки FPV-дронів становить 7 днів. Оплату, контракти та логістику бере на себе Агенція оборонних закупівель.

Дрони — очі та зброя нашої армії. Працюємо 24/7, щоб їх було більше, і щоб вони надходили до наших воїнів максимально швидко та ефективно.

У жовтні директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов оголосив, що АОЗ планує упродовж шести місяців перенести 70% державних закупівель FPV-дронів, важких бомберів та розвідувальних БПЛА на DOT-Chain Defence.

Нещодавно МОУ також повідомило, що військові замовлятимуть через систему DOT-Chain Defence засоби радіоелектронної боротьби.

Маркетплейс розроблений Державним оператором тилу та використовується для забезпечення військових озброєнням.