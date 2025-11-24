ЗСУ отримали 100 тис FPV-дронів через DOT-Chain Defence

Перші 100 тисяч FPV-дронів отримали військові, використовуючи маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Майже третина із них – на оптоволокні.
Головні тези:
- Перші 100 тисяч FPV-дронів отримали військові за допомогою маркетплейсу DOT-Chain Defence.
- Маркетплейс надає військовим можливість самостійного вибору необхідних моделей дронів для точного забезпечення на фронті.
Маркетплейс DOT-Chain Defence надав ЗСУ 100 тис дронів
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Він зауважив, що середній термін доставки FPV-дронів становить 7 днів. Оплату, контракти та логістику бере на себе Агенція оборонних закупівель.
У жовтні директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов оголосив, що АОЗ планує упродовж шести місяців перенести 70% державних закупівель FPV-дронів, важких бомберів та розвідувальних БПЛА на DOT-Chain Defence.
Нещодавно МОУ також повідомило, що військові замовлятимуть через систему DOT-Chain Defence засоби радіоелектронної боротьби.
Маркетплейс розроблений Державним оператором тилу та використовується для забезпечення військових озброєнням.
DOT-Chain Defence об'єднує в одному середовищі бригади, виробників та АОЗ. Завдяки цьому підрозділи обирають необхідні їм засоби, а агенція бере на себе організаційну частину — від укладання контрактів до проведення оплати.
