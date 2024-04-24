ВСУ получили большую партию бронемашин "Казак-2М1" и "Казак-5"

Что известно о передаче "Казак-2М1" и "Казак-5" для ВСУ

Обеспечиваем наших военных современным и надежным оборудованием, — сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в социальной сети Facebook. Поделиться

На церемонии передачи присутствовал начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Что известно о бронеавтомобилях "Казак"

"Казак" — ряд украинских бронемашин, разработанных научно-производственным объединением "Практика". Первым прототипом являлся автомобиль с индексом СРМ-1 "Казак".

Впервые его показали широкой публике 24 августа 2009 года, на параде в честь Дня независимости. После этого было разработано не менее 5 "Казаков" разных типов.

Известно, что Казак-2М1 является модернизированной версией Казак-2М, которую отличает несущий корпус-монокок. Бронекорпус машины имеет уровень баллистической защиты ПЗСА-5.

Это аналог стандарта НАТО STANAG 4569 lvl 2, который защищает от бронебойно-воспалительных шаров калибра 7,62х39 мм. Фактически, машина представляет собой компактный БТР. На вооружение "Казак-2М1" был принят в 2020 году.

В свою очередь, бронеавтомобиль "Казак-5" построили на шасси внедорожника Ford F-550: это, прежде всего, вариант для полицейских спецподразделений. Он гораздо легче, чем "Казак-2": вес "Казак-5" составляет 10 т.

Базовая версия вмещает до восьми человек, в задней стенке машины установлена одностворчатая дверь. Сообщалось, что нацгвардия получила на вооружение "Казак-5" в 2017 году.