ВСУ получили большую партию бронемашин "Казак-2М1" и "Казак-5"
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ получили большую партию бронемашин "Казак-2М1" и "Казак-5"

Рустем Умеров
бронеавтомобили
Читати українською

Оборонно-промышленный комплекс передал воинам 225 отдельного штурмового батальона ВСУ 15 бронемашин "Казак-2М1" и 25 многофункциональных бронеавтомобилей "Казак-5".

Что известно о передаче "Казак-2М1" и "Казак-5" для ВСУ

Обеспечиваем наших военных современным и надежным оборудованием, — сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в социальной сети Facebook.

На церемонии передачи присутствовал начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Что известно о бронеавтомобилях "Казак"

"Казак" — ряд украинских бронемашин, разработанных научно-производственным объединением "Практика". Первым прототипом являлся автомобиль с индексом СРМ-1 "Казак".

Впервые его показали широкой публике 24 августа 2009 года, на параде в честь Дня независимости. После этого было разработано не менее 5 "Казаков" разных типов.

Известно, что Казак-2М1 является модернизированной версией Казак-2М, которую отличает несущий корпус-монокок. Бронекорпус машины имеет уровень баллистической защиты ПЗСА-5.

Это аналог стандарта НАТО STANAG 4569 lvl 2, который защищает от бронебойно-воспалительных шаров калибра 7,62х39 мм. Фактически, машина представляет собой компактный БТР. На вооружение "Казак-2М1" был принят в 2020 году.

В свою очередь, бронеавтомобиль "Казак-5" построили на шасси внедорожника Ford F-550: это, прежде всего, вариант для полицейских спецподразделений. Он гораздо легче, чем "Казак-2": вес "Казак-5" составляет 10 т.

Базовая версия вмещает до восьми человек, в задней стенке машины установлена одностворчатая дверь. Сообщалось, что нацгвардия получила на вооружение "Казак-5" в 2017 году.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский встретился с делегацией конгрессменов США. Обсуждали вопросы оружия
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский и конгрессмены
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Украина может получить первый оружейный пакет от помощи США — известный термин
всу
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Размещение ядерного оружия. Столтенберг раскрыл планы НАТО
Йенс Столтенберг

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?