ЗСУ отримали велику партію бронемашин "Козак-2М1" та "Козак-5"
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ отримали велику партію бронемашин "Козак-2М1" та "Козак-5"

Рустем Умєров
бронеавтомобілі

Оборонно-промисловий комплекс передав воїнам 225-ого окремого штурмового батальйону ЗСУ 15 бронемашин "Козак-2М1" та 25 багатофункціональних бронеавтомобілів "Козак-5".

Що відомо про передачу "Козак-2М1" та "Козак-5" для ЗСУ

Забезпечуємо наших військових сучасним і надійним обладнанням, — повідомив міністр оборони України Рустем Умеров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На церемонії передачі був присутній начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич.

Що відомо про бронеавтомобілі "Козак"

"Козак" — низка українських бронемашин, розроблених науково-виробничим об’єднанням "Практика". Першим прототипом був автомобіль з індексом СРМ-1 "Козак".

Вперше його показали широкому загалу 24 серпня 2009 року, на параді на честь Дня незалежності. Після цього було розроблено щонайменше 5 "Козаків" різних типів.

Відомо, що "Козак-2М1" є модернізованою версією "Козак-2М", яку відрізняє несучий корпус-монокок. Бронекорпус машини має рівень балістичного захисту ПЗСА-5.

Це аналог стандарту НАТО STANAG 4569 lvl 2, який захищає від з бронебійно-запальних куль калібру 7,62х39 мм. Фактично, машина являє собою компактний БТР. На озброєння "Козак-2М1" прийняли у 2020 році.

У свою чергу, бронеавтомобіль "Козак-5" побудували на шасі позашляховика Ford F-550: це передусім варіант для поліцейських спецпідрозділів. Він значно легший, ніж "Козак-2": вага "Козак-5" складає 10 т.

Базова версія вміщує до восьми осіб, в задній стінці машини встановлені одностулкові двері. Повідомлялось, що нацгвардія отримала на озброєння "Козак-5" у 2017-му.

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