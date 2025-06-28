ВСУ получили наземный БпЛА "Муравей" — перевозит грузы весом более 500 кг

Украинские военные получили новый гусеничный наземный беспилотник "Мураха", способный перевозить более 500 кг и может противостоять РЭБ врага.

ВСУ получили наземный БпЛА "Муравей" украинского производства

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный наземный комплекс "Мураха".

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

"Муравей" — гусеничный роботизированный комплекс, предназначенный для поддержки подразделений в сложных условиях, под огнем противника и на заминированных участках фронта.

Сообщается, что "Муравей", учитывая свои габариты, один из лидеров по грузоподъемности — он способен перевозить более полутона веса на десятки километров.

При этом разные каналы управления позволяют использовать комплекс в зоне работы враждебных средств РЭБ.