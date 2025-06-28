ВСУ получили наземный БпЛА "Муравей" — перевозит грузы весом более 500 кг
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Технологии
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ВСУ получили наземный БпЛА "Муравей" — перевозит грузы весом более 500 кг

Министерство обороны Украины
“Муравей”
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Украинские военные получили новый гусеничный наземный беспилотник "Мураха", способный перевозить более 500 кг и может противостоять РЭБ врага.

Главные тезисы

  • Украинские ВСУ получили наземный беспилотник “Муравей” отечественного производства, способный перевозить грузы весом более 500 кг.
  • Беспилотный наземный комплекс “Муравей” может противостоять РЭБ врага и служить поддержкой подразделений в сложных условиях боевых действий.

ВСУ получили наземный БпЛА "Муравей" украинского производства

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный наземный комплекс "Мураха".

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

"Муравей" — гусеничный роботизированный комплекс, предназначенный для поддержки подразделений в сложных условиях, под огнем противника и на заминированных участках фронта.

Сообщается, что "Муравей", учитывая свои габариты, один из лидеров по грузоподъемности — он способен перевозить более полутона веса на десятки километров.

При этом разные каналы управления позволяют использовать комплекс в зоне работы враждебных средств РЭБ.

Ходовые особенности этого наземного дрона позволяют ему двигаться по местности со сложным рельефом и преодолевать небольшие броды.

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