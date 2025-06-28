ВСУ получили наземный БпЛА "Муравей" — перевозит грузы весом более 500 кг

Украинские военные получили новый гусеничный наземный беспилотник "Мураха", способный перевозить более 500 кг и может противостоять РЭБ врага.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ получили наземный беспилотник “Муравей” отечественного производства, способный перевозить грузы весом более 500 кг.
- Беспилотный наземный комплекс “Муравей” может противостоять РЭБ врага и служить поддержкой подразделений в сложных условиях боевых действий.
ВСУ получили наземный БпЛА "Муравей" украинского производства
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный наземный комплекс "Мураха".
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.
"Муравей" — гусеничный роботизированный комплекс, предназначенный для поддержки подразделений в сложных условиях, под огнем противника и на заминированных участках фронта.
Сообщается, что "Муравей", учитывая свои габариты, один из лидеров по грузоподъемности — он способен перевозить более полутона веса на десятки километров.
При этом разные каналы управления позволяют использовать комплекс в зоне работы враждебных средств РЭБ.
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