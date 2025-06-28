ЗСУ отримали наземний БпЛА "Мураха" — перевозить вантажі вагою понад 500 кг

Українські військові отримали новий гусеничний наземний безпілотник "Мураха", який здатен перевозити понад 500 кг та може протистояти РЕБ ворога.
Головні тези:
- Українські ЗСУ отримали новий наземний безпілотник “Мураха” вітчизняного виробництва.
- Безпілотник “Мураха” здатний перевозити вантажі вагою понад 500 кг і витримувати атаки РЕБ ворога.
ЗСУ отримали наземний БпЛА "Мураха" українського виробництва
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний комплекс "Мураха".
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони.
"Мураха" – гусеничний роботизований комплекс, призначений для підтримки підрозділів в складних умовах, під вогнем противника та на замінованих ділянках фронту.
Повідомляється, що "Мураха", з огляду на свої габарити, один з лідерів по вантажопідйомності – він здатен перевозити більше ніж півтони ваги на десятки кілометрів.
При цьому різні канали управління дають змогу використовувати комплекс в зоні роботи ворожих засобів РЕБ.
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