ЗСУ отримали наземний БпЛА "Мураха" — перевозить вантажі вагою понад 500 кг

Українські військові отримали новий гусеничний наземний безпілотник "Мураха", який здатен перевозити понад 500 кг та може протистояти РЕБ ворога.

ЗСУ отримали наземний БпЛА "Мураха" українського виробництва

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний комплекс "Мураха".

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

"Мураха" – гусеничний роботизований комплекс, призначений для підтримки підрозділів в складних умовах, під вогнем противника та на замінованих ділянках фронту.

Повідомляється, що "Мураха", з огляду на свої габарити, один з лідерів по вантажопідйомності – він здатен перевозити більше ніж півтони ваги на десятки кілометрів.

При цьому різні канали управління дають змогу використовувати комплекс в зоні роботи ворожих засобів РЕБ.