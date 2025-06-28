ЗСУ отримали наземний БпЛА "Мураха" — перевозить вантажі вагою понад 500 кг
Категорія
Технології
Дата публікації

ЗСУ отримали наземний БпЛА "Мураха" — перевозить вантажі вагою понад 500 кг

Міністерство оборони України
"Мураха"

Українські військові отримали новий гусеничний наземний безпілотник "Мураха", який здатен перевозити понад 500 кг та може протистояти РЕБ ворога.

Головні тези:

  • Українські ЗСУ отримали новий наземний безпілотник “Мураха” вітчизняного виробництва.
  • Безпілотник “Мураха” здатний перевозити вантажі вагою понад 500 кг і витримувати атаки РЕБ ворога.

ЗСУ отримали наземний БпЛА "Мураха" українського виробництва

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний комплекс "Мураха".

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

"Мураха" – гусеничний роботизований комплекс, призначений для підтримки підрозділів в складних умовах, під вогнем противника та на замінованих ділянках фронту.

Повідомляється, що "Мураха", з огляду на свої габарити, один з лідерів по вантажопідйомності – він здатен перевозити більше ніж півтони ваги на десятки кілометрів.

При цьому різні канали управління дають змогу використовувати комплекс в зоні роботи ворожих засобів РЕБ.

Ходові особливості цього наземного дрона дозволяють йому рухатись по місцевості зі складним рельєфом та долати невеликі броди.

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