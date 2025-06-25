Україна отримає від Німеччини понад 100 млн євро для виробництва ударних БпЛА "Лютий"
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримає від Німеччини понад 100 млн євро для виробництва ударних БпЛА "Лютий"

Лютий
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Джерело:  Spiegel

Німеччина виділить Україні понад 100 млн євро на створення ударних безпілотників типу Ан-196, які мають радіус дії понад 2 тис км.

Головні тези:

  • Німеччина інвестує понад 100 млн євро у створення українських ударних безпілотників “Лютий”.
  • Ударні дрони типу Ан-196 мають радіус дії понад 2 тисячі км та оснащені бойовою частиною.
  • Євросоюз намагається інтегрувати Україну в оборонну промисловість та використати свій досвід війни з Росією.

Німеччина профінансує виробництво українського дрона “Лютий”

За даними джерел видання, уряд Німеччини профінансує виробництво українських бойових безпілотників "тризначною мільйонною сумою".

Зокрема, йдеться про фінансування виробництва ударних дронів Ан-196.

Ці дрони так званого глибокого удару оснащені бойовою частиною, та можуть подолати 2 тис км. Зазначається, що за німецькі гроші Україна може виготовити кілька сотень бойових безпілотників.

Євросоюз вже намагається інтегрувати Україну в оборонну промисловість та використати свій досвід війни з Росією. Це стосується, зокрема, індустрії виробництва дронів. Якщо ще кілька країн інвестують більше грошей в українську оборонну промисловість, Україна багато виграє від такої підтримки, — зазначають джерела видання.

Ан-196 "Лютий" — це український дрон-камікадзе великої дальності. Вперше розробку цього дрона анонсував "Укроборонпром" у жовтні 2022 року. Тоді було повідомлено щодо намірів створити безпілотник масою понад 200 кг, що міг би доставити бойову частину масою 75 кг на відстань понад 1000 км.

Перша серійна партія була готова в серпні 2023 року. 28 серпня 2023 року Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували базу 126-ї бригади берегової охорони ЧФ РФ у Перевальному.

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