Україна отримає від Німеччини понад 100 млн євро для виробництва ударних БпЛА "Лютий"

Німеччина профінансує виробництво українського дрона “Лютий”

За даними джерел видання, уряд Німеччини профінансує виробництво українських бойових безпілотників "тризначною мільйонною сумою".

Зокрема, йдеться про фінансування виробництва ударних дронів Ан-196.

Ці дрони так званого глибокого удару оснащені бойовою частиною, та можуть подолати 2 тис км. Зазначається, що за німецькі гроші Україна може виготовити кілька сотень бойових безпілотників.

Євросоюз вже намагається інтегрувати Україну в оборонну промисловість та використати свій досвід війни з Росією. Це стосується, зокрема, індустрії виробництва дронів. Якщо ще кілька країн інвестують більше грошей в українську оборонну промисловість, Україна багато виграє від такої підтримки, — зазначають джерела видання. Поширити

Ан-196 "Лютий" — це український дрон-камікадзе великої дальності. Вперше розробку цього дрона анонсував "Укроборонпром" у жовтні 2022 року. Тоді було повідомлено щодо намірів створити безпілотник масою понад 200 кг, що міг би доставити бойову частину масою 75 кг на відстань понад 1000 км.