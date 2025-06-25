Украина получит от Германии более 100 млн евро для производства ударных БпЛА "Лютий"

Германия выделит Украине более 100 млн евро на создание ударных беспилотников типа Ан-196, имеющих радиус действия более 2 тыс. км.

Германия профинансирует производство украинского дрона "Лютий"

По данным источников издания, правительство Германии профинансирует производство украинских боевых беспилотников "трехзначной миллионной суммой".

В частности, речь идет о финансировании производства ударных дронов Ан-196.

Эти дроны так называемого глубокого удара оснащены боевой частью и могут преодолеть 2 тыс км. Отмечается, что за немецкие деньги Украина может изготовить несколько сот боевых беспилотников.

Евросоюз уже пытается интегрировать Украину в оборонную промышленность и использовать опыт войны с Россией. Это касается, в частности, индустрии производства дронов. Если еще несколько стран инвестируют больше денег в украинскую оборонную промышленность, Украина многое выиграет от такой поддержки, — отмечают источники издания. Поделиться

Ан-196 "Лютий" — это украинский дрон-камикадзе большой дальности. Впервые разработку этого дрона анонсировал "Укроборонпром" в октябре 2022 года. Тогда было поставлено в известность о намерениях создать беспилотник массой более 200 кг, который мог бы доставить боевую часть массой 75 кг на расстояние свыше 1000 км.