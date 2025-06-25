Украина получит от Германии более 100 млн евро для производства ударных БпЛА "Лютий"

Германия выделит Украине более 100 млн евро на создание ударных беспилотников типа Ан-196, имеющих радиус действия более 2 тыс. км.
Главные тезисы
- Германия выделит Украине более 100 млн евро на создание ударных БпЛА типа “Лютий” с радиусом действия более 2 тыс км.
- Эти ударные дроны типа Ан-196 оснащены боевой частью и предназначены для глубокого удара на расстояние свыше 1000 км.
- Инвестиции Германии в украинскую оборонную промышленность свидетельствуют о стремлении Евросоюза интегрировать Украину и использовать ее опыт в военной сфере.
Германия профинансирует производство украинского дрона "Лютий"
По данным источников издания, правительство Германии профинансирует производство украинских боевых беспилотников "трехзначной миллионной суммой".
В частности, речь идет о финансировании производства ударных дронов Ан-196.
Эти дроны так называемого глубокого удара оснащены боевой частью и могут преодолеть 2 тыс км. Отмечается, что за немецкие деньги Украина может изготовить несколько сот боевых беспилотников.
Ан-196 "Лютий" — это украинский дрон-камикадзе большой дальности. Впервые разработку этого дрона анонсировал "Укроборонпром" в октябре 2022 года. Тогда было поставлено в известность о намерениях создать беспилотник массой более 200 кг, который мог бы доставить боевую часть массой 75 кг на расстояние свыше 1000 км.
Первая серийная партия была готова в августе 2023 года. 28 августа 2023 года Силы специальных операций ВСУ атаковали базу 126-й бригады береговой охраны ЧФ РФ в Перевальном.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-