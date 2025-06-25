Украина получит от Германии более 100 млн евро для производства ударных БпЛА "Лютий"
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Экономика
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Украина получит от Германии более 100 млн евро для производства ударных БпЛА "Лютий"

Украина получит от Германии более 100 млн евро для производства ударных БпЛА "Лютий"
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Источник:  Spiegel

Германия выделит Украине более 100 млн евро на создание ударных беспилотников типа Ан-196, имеющих радиус действия более 2 тыс. км.

Главные тезисы

  • Германия выделит Украине более 100 млн евро на создание ударных БпЛА типа “Лютий” с радиусом действия более 2 тыс км.
  • Эти ударные дроны типа Ан-196 оснащены боевой частью и предназначены для глубокого удара на расстояние свыше 1000 км.
  • Инвестиции Германии в украинскую оборонную промышленность свидетельствуют о стремлении Евросоюза интегрировать Украину и использовать ее опыт в военной сфере.

Германия профинансирует производство украинского дрона "Лютий"

По данным источников издания, правительство Германии профинансирует производство украинских боевых беспилотников "трехзначной миллионной суммой".

В частности, речь идет о финансировании производства ударных дронов Ан-196.

Эти дроны так называемого глубокого удара оснащены боевой частью и могут преодолеть 2 тыс км. Отмечается, что за немецкие деньги Украина может изготовить несколько сот боевых беспилотников.

Евросоюз уже пытается интегрировать Украину в оборонную промышленность и использовать опыт войны с Россией. Это касается, в частности, индустрии производства дронов. Если еще несколько стран инвестируют больше денег в украинскую оборонную промышленность, Украина многое выиграет от такой поддержки, — отмечают источники издания.

Ан-196 "Лютий" — это украинский дрон-камикадзе большой дальности. Впервые разработку этого дрона анонсировал "Укроборонпром" в октябре 2022 года. Тогда было поставлено в известность о намерениях создать беспилотник массой более 200 кг, который мог бы доставить боевую часть массой 75 кг на расстояние свыше 1000 км.

Первая серийная партия была готова в августе 2023 года. 28 августа 2023 года Силы специальных операций ВСУ атаковали базу 126-й бригады береговой охраны ЧФ РФ в Перевальном.

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