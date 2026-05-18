ВСУ поразили противодиверсионный катер, вертолет и самолет РФ

Силами обороны Украины поражены противодиверсионный катер, пункты управления БПЛА и другие объекты противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Главные тезисы
- Украинские войска нанесли успешные удары по противодиверсионному катеру проекта “Грачонок” в республике Дагестан, РФ.
- Были поражены пункты управления БПЛА противника в нескольких областях Украины и областях России.
- Также были успешно атакованы объекты живой силы противника в различных районах Украины.
Новая "бавовна": катер, пункты управления БплА, самолет и вертолет армии РФ
17-го и в ночь на 18 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.
В частности, поражен противодиверсионный катер проекта "Граченок" в районе Каспийска (республика Дагестан, РФ). Катера этого типа используются для защиты пунктов базирования кораблей и борьбы с диверсионными силами.
Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Раздольного и Шевченко Донецкой области, Двухлетнего Харьковской области, Каменского Запорожской области, а также Карнатного Брянской области России.
Кроме того, украинские воины нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в Поддубном Донецкой области. А также в Ольгино Херсонской области.
По результатам уточнения результатов предварительных мероприятий подтверждено, что 17 мая поражен узел связи в Мирном на ВТО АР Крым, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Западном на ВТО Луганской области и эшелон с горюче-смазочными материалами в Федоровке на ВТО Донецкой области.
Также подтверждено, что 16 мая в результате поражения аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае РФ уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200.
Кроме того, подтверждено, что 16 мая была поражена станция контроля воздушного пространства в Лесном (Брянская обл., РФ).
