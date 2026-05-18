ВСУ поразили противодиверсионный катер, вертолет и самолет РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ВСУ поразили противодиверсионный катер, вертолет и самолет РФ

Генштаб ВСУ
вертолет
Читати українською

Силами обороны Украины поражены противодиверсионный катер, пункты управления БПЛА и другие объекты противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Главные тезисы

  • Украинские войска нанесли успешные удары по противодиверсионному катеру проекта “Грачонок” в республике Дагестан, РФ.
  • Были поражены пункты управления БПЛА противника в нескольких областях Украины и областях России.
  • Также были успешно атакованы объекты живой силы противника в различных районах Украины.

Новая "бавовна": катер, пункты управления БплА, самолет и вертолет армии РФ

17-го и в ночь на 18 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.

  • В частности, поражен противодиверсионный катер проекта "Граченок" в районе Каспийска (республика Дагестан, РФ). Катера этого типа используются для защиты пунктов базирования кораблей и борьбы с диверсионными силами.

  • Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Раздольного и Шевченко Донецкой области, Двухлетнего Харьковской области, Каменского Запорожской области, а также Карнатного Брянской области России.

  • Кроме того, украинские воины нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в Поддубном Донецкой области. А также в Ольгино Херсонской области.

По результатам уточнения результатов предварительных мероприятий подтверждено, что 17 мая поражен узел связи в Мирном на ВТО АР Крым, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Западном на ВТО Луганской области и эшелон с горюче-смазочными материалами в Федоровке на ВТО Донецкой области.

Также подтверждено, что 16 мая в результате поражения аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае РФ уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200.

Кроме того, подтверждено, что 16 мая была поражена станция контроля воздушного пространства в Лесном (Брянская обл., РФ).

Силы обороны Украины и далее будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала и пунктов управления армии РФ
Генштаб ВСУ
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение средств ПВО, РЛС и логистических объектов армии РФ
Генштаб ВСУ
РЛС
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение оборонного предприятия и командных пунктов армии РФ
Генштаб ВСУ
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?