ВСУ поразили противодиверсионный катер, вертолет и самолет РФ

Силами обороны Украины поражены противодиверсионный катер, пункты управления БПЛА и другие объекты противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Новая "бавовна": катер, пункты управления БплА, самолет и вертолет армии РФ

17-го и в ночь на 18 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.

В частности, поражен противодиверсионный катер проекта "Граченок" в районе Каспийска (республика Дагестан, РФ). Катера этого типа используются для защиты пунктов базирования кораблей и борьбы с диверсионными силами.

Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Раздольного и Шевченко Донецкой области, Двухлетнего Харьковской области, Каменского Запорожской области, а также Карнатного Брянской области России.

Кроме того, украинские воины нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в Поддубном Донецкой области. А также в Ольгино Херсонской области.

По результатам уточнения результатов предварительных мероприятий подтверждено, что 17 мая поражен узел связи в Мирном на ВТО АР Крым, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Западном на ВТО Луганской области и эшелон с горюче-смазочными материалами в Федоровке на ВТО Донецкой области.

Также подтверждено, что 16 мая в результате поражения аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае РФ уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200.

Кроме того, подтверждено, что 16 мая была поражена станция контроля воздушного пространства в Лесном (Брянская обл., РФ).