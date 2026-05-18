ЗСУ уразили протидиверсійний катер, гелікоптер та літак РФ
Силами оборони України уражено протидиверсійний катер, пункти управління БпЛА та інші об’єкти противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

  • Українські війська вразили протидиверсійний катер та пункти управління БпЛА в різних районах української території.
  • Зафіксовано удари по зосередженням живої сили противника в Донецькій та Херсонській областях.

Нова “бавовна”: катер, пункти управління БплА, літак та гелікоптер армії РФ

17-го та в ніч на 18 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

  • Зокрема, уражено протидиверсійний катер проєкту “Грачонок” у районі Каспійська (республіка Дагестан, рф). Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами.

  • Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Роздольного та Шевченка на Донеччині, Дворічного Харківської області, Кам’янського Запорізької області, а також Карнатного Брянської області рф.

  • Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у Піддубному Донецької області. А також в Ольгиному Херсонської області.

За результатами уточнення результатів попередніх заходів підтверджено, що 17 травня уражено вузол зв’язку у Мирному на ТОТ АР Крим, зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” у Західному на ТОТ Луганської області та ешелон з пально-мастильними матеріалами у Федорівці на ТОТ Донецької області.

Також підтверджено, що 16 травня внаслідок ураження аеродрому “Єйськ” у Краснодарському краї РФ знищено вертоліт Ка-27 та патрульний літак морської авіації Бе-200

Окрім того, підтверджено, що 16 травня уражено станцію контролю повітряного простору у Лєсному (Брянська обл., РФ).

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України.

