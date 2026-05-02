ВСУ уничтожают около 40% воздушных целей РФ дронами-перехватчиками

Силы обороны Украины дронами-перехватчиками уничтожают около 40% всех воздушных целей. По мере улучшения погоды эта статистика будет расти.

ВСУ активно используют дроны-перехватчики против российских БпЛА

Об этом сообщил заместитель командующего силами непосредственного противовоздушного прикрытия Воздушных сил Юрий Черевашенко.

В прошлом году у нас была несколько большая доля участия (перехватчиков — ред.). Сейчас эта статистика снова продолжает расти, потому что погода стабилизируется. Также мы оптимизировали радиолокационное поле, улучшающее работу экипажей БПЛА-перехватчиков.

Так называемые универсальные экипажи могут работать с разными моделями и типами перехватчиков, тогда как менее опытные применяют овладевшую модель БпЛА. Инфраструктура для них, говорит Черевашенко, за исключением реактивных дронов, одинакова.

Преимущественно мы используем БПЛА-перехватчики мультироторного типа. Но фиксированное крыло также набирает популярность. В зависимости от обстоятельств, скорости воздушной цели или условий ее применения используются либо одни БПЛА-перехватчики, либо другие.

По его словам, россияне начали более тщательно готовить воздушные атаки. В частности, отслеживают потери беспилотников, прибегают к уплотнению атак и увеличивают количество бортов.

Это усложняет работу экипажей и требует увеличения их количества.

Кроме того, россияне модифицируют и совершенствуют дроны типа "Шахед"/"Герань" и "Гербера".

Наши экипажи уничтожали летательные аппараты, оборудованные датчиками движения, звука и датчиками света. Когда на них наводится прожектор или они чувствуют лишний шум, начинают псевдоманевры. Также БпЛА-перехватчики вступают в воздушные бои, чего раньше не было. То есть противодействие идет управляемым БПЛА в ручном управлении.

Перехватчики подключили к единой системе противовоздушной обороны под руководством региональных командований и тактических групп. Работу экипажей перехватчиков координируют с другими составляющими системы противовоздушной обороны: пилотируемой авиацией и наземными зенитными комплексами.

В марте 2026 года новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны реформировалось в командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия.

Мы пришли к выводу, что нужно объединить средства "малой ПВО" для более эффективного противодействия беспилотным летательным аппаратам по единому замыслу и единому плану.

Перехватчики в эшелонированной обороне заняли промежуточное звено: дроны применяют тогда, когда нецелесообразно дорого поднимать авиацию, но мобильные огневые группы физически не могут достать цель.

Чтобы повысить долю участия БпЛА-перехватчиков в уничтожении воздушных целей, одним из способов является масштабирование и усовершенствование. Новые типы дронов, дроны — носители других дронов, которые могут долго находиться в воздухе, а также разработка зенитно-дроновых комплексов.

По словам Юрия Черевашенко, правительство расширило возможности для привлечения гражданских к борьбе с дронами. Речь идет о так называемой частной ПВО для бизнеса, работе ДФТГ и наборе молодежи в подразделения перехватчиков БПЛА по территориальному принципу.