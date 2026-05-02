ЗСУ знищують близько 40% повітряних цілей РФ дронами-перехоплювачами

ЗСУ активно використовують дрони-перехоплювачі проти російських БпЛА

Про це повідомив заступник командувача сил безпосереднього протиповітряного прикриття Повітряних сил Юрій Черевашенко.

Торік ми мали дещо більшу частку участі (перехоплювачів — ред.). Зараз ця статистика знову продовжує зростати, тому що погода стабілізується. Також ми оптимізували радіолокаційне поле, що покращує роботу екіпажів БпЛА-перехоплювачів.

Так звані універсальні екіпажі можуть працювати з різними моделями і типами перехоплювачів, тоді як менш досвідчені застосовують опановану модель БпЛА. Інфраструктура для них, говорить Черевашенко, за винятком реактивних дронів, однакова.

Переважно ми використовуємо БпЛА-перехоплювачі мультироторного типу. Але фіксоване крило також набирає популярності. Залежно від обставин, швидкості повітряної цілі або умов її застосування використовуються або одні БпЛА-перехоплювачі, або інші.

За його словами, росіяни почали ретельніше готувати повітряні атаки. Зокрема, відстежують втрати безпілотників, вдаються до ущільнення атак і збільшують кількість бортів.

Це ускладнює роботу екіпажів і вимагає збільшення їхньої кількості.

Крім цього, росіяни модифікують та вдосконалюють дрони типу "Шахед"/"Герань" та "Гербера".

Наші екіпажі знищували літальні апарати, які обладнані датчиками руху, звуку і датчиками світла. Коли на них наводиться прожектор або вони відчувають зайвий шум, починають псевдоманеври. Також БпЛА-перехоплювачі вступають у повітряні бої, чого раніше не було. Тобто протидія йде керованим БпЛА в ручному управлінні.

Перехоплювачі доєднали до єдиної системи протиповітряної оборони під керівництвом регіональних командувань та тактичних груп. Роботу екіпажів перехоплювачів координують з іншими складовими системи протиповітряної оборони держави: пілотованою авіацією та наземними зенітними комплексами.

У березні 2026 року новостворене командування безпілотних систем протиповітряної оборони реформували у командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття.

Ми дійшли висновку, що потрібно об'єднати засоби "малої ППО" для ефективнішої протидії безпілотним літальним апаратам за єдиним задумом і єдиним планом.

Перехоплювачі в ешелонованій обороні посіли проміжну ланку: дрони застосовують тоді, коли недоцільно дорого піднімати авіацію, але мобільні вогневі групи фізично не можуть дістати ціль.

Щоб підвищити частку участі БпЛА-перехоплювачів у знищенні повітряних цілей, одним зі способів є масштабування та удосконалення. Нові типи дронів, дрони — носії інших дронів, які можуть довго перебувати в повітрі, а також розробка зенітно-дронових комплексів.

За словами Юрія Черевашенка, уряд розширив можливості для залучення цивільних до боротьби з дронами. Йдеться про так звану приватну ППО для бізнесу, роботу ДФТГ та набір молоді до підрозділів перехоплювачів БпЛА за територіальним принципом.