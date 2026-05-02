ЗСУ знищують близько 40% повітряних цілей РФ дронами-перехоплювачами

Сили оборони України дронами-перехоплювачами знищують близько 40% усіх повітряних цілей. Із покращенням погоди ця статистика зростатиме.
Головні тези:
- Українські ЗСУ використовують дрони-перехоплювачі для успішного знищення 40% повітряних цілей РФ.
- З покращенням погоди статистика знищення повітряних цілей збільшується.
- Універсальні екіпажі можуть працювати з різними моделями перехоплювачів, що робить їх більш ефективними.
ЗСУ активно використовують дрони-перехоплювачі проти російських БпЛА
Про це повідомив заступник командувача сил безпосереднього протиповітряного прикриття Повітряних сил Юрій Черевашенко.
Так звані універсальні екіпажі можуть працювати з різними моделями і типами перехоплювачів, тоді як менш досвідчені застосовують опановану модель БпЛА. Інфраструктура для них, говорить Черевашенко, за винятком реактивних дронів, однакова.
Переважно ми використовуємо БпЛА-перехоплювачі мультироторного типу. Але фіксоване крило також набирає популярності. Залежно від обставин, швидкості повітряної цілі або умов її застосування використовуються або одні БпЛА-перехоплювачі, або інші.
За його словами, росіяни почали ретельніше готувати повітряні атаки. Зокрема, відстежують втрати безпілотників, вдаються до ущільнення атак і збільшують кількість бортів.
Крім цього, росіяни модифікують та вдосконалюють дрони типу "Шахед"/"Герань" та "Гербера".
Наші екіпажі знищували літальні апарати, які обладнані датчиками руху, звуку і датчиками світла. Коли на них наводиться прожектор або вони відчувають зайвий шум, починають псевдоманеври. Також БпЛА-перехоплювачі вступають у повітряні бої, чого раніше не було. Тобто протидія йде керованим БпЛА в ручному управлінні.
Перехоплювачі доєднали до єдиної системи протиповітряної оборони під керівництвом регіональних командувань та тактичних груп. Роботу екіпажів перехоплювачів координують з іншими складовими системи протиповітряної оборони держави: пілотованою авіацією та наземними зенітними комплексами.
У березні 2026 року новостворене командування безпілотних систем протиповітряної оборони реформували у командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття.
Перехоплювачі в ешелонованій обороні посіли проміжну ланку: дрони застосовують тоді, коли недоцільно дорого піднімати авіацію, але мобільні вогневі групи фізично не можуть дістати ціль.
Щоб підвищити частку участі БпЛА-перехоплювачів у знищенні повітряних цілей, одним зі способів є масштабування та удосконалення. Нові типи дронів, дрони — носії інших дронів, які можуть довго перебувати в повітрі, а також розробка зенітно-дронових комплексів.
За словами Юрія Черевашенка, уряд розширив можливості для залучення цивільних до боротьби з дронами. Йдеться про так звану приватну ППО для бізнесу, роботу ДФТГ та набір молоді до підрозділів перехоплювачів БпЛА за територіальним принципом.
