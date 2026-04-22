Підрозділ дронів-перехоплювачів сформували у Нацгвардії — відео

В Окремій артилерійській бригаді Національної гвардії України сформовано окремий загін спеціального призначення, який за допомогою дронів-перехоплювачів знищує ворожі ударні безпілотники та вже має перші результати бойової роботи.

У Нацгвардії з’явився пдрозділ дронів-перехоплювачів

Про це повідомила НГУ та оприлюднила відповідне відео.

ОАБр масштабується та підтверджує статус однієї з найрезультативніших бригад НГУ. Нещодавно в Окремій артилерійській бригаді сформовано окремий загін спеціального призначення, який за допомогою дронів-перехоплювачів знищує ворожі ударні безпілотники.

Як зазначається, вже є перші вагомі результати бойової роботи та підтверджені ураження. Деталі згодом.