Підрозділ дронів-перехоплювачів сформували у Нацгвардії — відео

В Окремій артилерійській бригаді Національної гвардії України сформовано окремий загін спеціального призначення, який за допомогою дронів-перехоплювачів знищує ворожі ударні безпілотники та вже має перші результати бойової роботи.
Головні тези:
- Нацгвардія сформувала підрозділ дронів-перехоплювачів для боротьби з ворожими ударними безпілотниками.
- За допомогою дронів-перехоплювачів були досягнуті перші вагомі результати у знищенні ворожих цілей.
У Нацгвардії з’явився пдрозділ дронів-перехоплювачів
Про це повідомила НГУ та оприлюднила відповідне відео.
ОАБр масштабується та підтверджує статус однієї з найрезультативніших бригад НГУ. Нещодавно в Окремій артилерійській бригаді сформовано окремий загін спеціального призначення, який за допомогою дронів-перехоплювачів знищує ворожі ударні безпілотники.
Як зазначається, вже є перші вагомі результати бойової роботи та підтверджені ураження. Деталі згодом.
Більше по темі
