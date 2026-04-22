Подразделение дронов-перехватчиков сформировали в Нацгвардии — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Read in English
Читати українською

В Отдельной артиллерийской бригаде Национальной гвардии Украины сформирован отдельный отряд специального назначения, который с помощью дронов-перехватчиков уничтожает вражеские ударные беспилотники и уже имеет первые результаты боевой работы.

Главные тезисы

  • Нацгвардия Украины сформировала отряд специального назначения с дронами-перехватчиками для борьбы с враждебными беспилотниками.
  • Первые результаты показывают эффективность дронов-перехватчиков в уничтожении вражеских целей.

В Нацгвардии появилось подразделение дронов-перехватчиков

Об этом сообщила НГУ и обнародовала соответствующее видео.

ОАБр масштабируется и подтверждает статус одной из наиболее результативных бригад НГУ. Недавно в Отдельной артиллерийской бригаде сформирован отдельный отряд специального назначения, который с помощью дронов-перехватчиков уничтожает вражеские ударные беспилотники.

Как уже отмечалось, уже есть первые весомые результаты боевой работы и подтвержденные поражения. Детали впоследствии.

Это результат постоянно активной позиции бригады по внедрению новых способов защиты Украины.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?