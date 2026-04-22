Подразделение дронов-перехватчиков сформировали в Нацгвардии — видео

В Отдельной артиллерийской бригаде Национальной гвардии Украины сформирован отдельный отряд специального назначения, который с помощью дронов-перехватчиков уничтожает вражеские ударные беспилотники и уже имеет первые результаты боевой работы.

В Нацгвардии появилось подразделение дронов-перехватчиков

Об этом сообщила НГУ и обнародовала соответствующее видео.

Как уже отмечалось, уже есть первые весомые результаты боевой работы и подтвержденные поражения. Детали впоследствии.