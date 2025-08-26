Нацгвардия уничтожила дорогую российскую систему — видео

26 августа официально стало известно о том, что дроны-бомбардировщики 27-й Печерской бригады Национальной гвардии Украины уничтожили в Запорожском направлении российскую систему дистанционного минирования "Земледелие".

Что известно о новых успехах НГУ

С заявлением по этому поводу выступил командующий НГУ Александр Пивненко.

Благодаря слаженным действиям наших воинов российские захватчики потеряли еще одну инженерную систему дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", — сообщил он. Поделиться

Кроме того, Александр Пивненко наглядно продемонстрировал, как происходила охота и уничтожение редкосной системы дистанционного минирования операторами БПЛА.

На видео можно увидеть, что "Земледелие" увидели на одной из автомобильных дорог, когда машина двигалась.

После этого по ней начал работать первый БПЛА. На фоне взрывов машина остановилась и по ней заработал уже второй бомбер.

Он пробовал попасть именно по пакету со специальными реактивными снарядами, снаряженными минами. Благодаря усилиям НГУ, систему удалось успешно уничтожить.