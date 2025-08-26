Украина заблокировала 17% нефтедобычи России
Украина заблокировала 17% нефтедобычи России

Источник:  Reuters

Согласно данным информационного агентства Reuters, мощные атаки Сил обороны Украины нарушили работу не менее 17% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Украина выбрала удачное время для усиления атак на Россию.
  • Россия ужесточила запрет на экспорт бензина в июле 2025 года.

Что известно о новых успехах Украины

Журналисты обращают внимание на то, что в течение недавнего периода Украина атаковала 10 российских заводов.

Она смогла нарушить производство около 1,1 миллиона баррелей в день.

Что также важно понимать, удары по вражеским НПЗ происходили в то время, когда сезонный спрос на бензин со стороны туристов и фермеров в России достиг своего апогея.

Нельзя игнорировать тот факт, что страна-агрессорка ужесточила запрет на экспорт бензина в июле, чтобы справиться со скачком внутреннего спроса еще до атак.

В некоторых районах Украины, оккупированных Россией, на юге России и даже на Дальнем Востоке наблюдался дефицит бензина, что заставило автомобилистов перейти на более дорогой бензин из-за дефицита обычного бензина марки А-95.

Стоит отметить, что недавно командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди подытожил результаты операции против нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов РФ.

Он официально подтвердил, что за последние недели украинские дроны нанесли удары по меньшей мере по четырем крупным объектам на территории России.

