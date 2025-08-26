Украина заблокировала 17% нефтедобычи России

Согласно данным информационного агентства Reuters, мощные атаки Сил обороны Украины нарушили работу не менее 17% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Украина выбрала удачное время для усиления атак на Россию.
- Россия ужесточила запрет на экспорт бензина в июле 2025 года.
Что известно о новых успехах Украины
Журналисты обращают внимание на то, что в течение недавнего периода Украина атаковала 10 российских заводов.
Она смогла нарушить производство около 1,1 миллиона баррелей в день.
Что также важно понимать, удары по вражеским НПЗ происходили в то время, когда сезонный спрос на бензин со стороны туристов и фермеров в России достиг своего апогея.
Нельзя игнорировать тот факт, что страна-агрессорка ужесточила запрет на экспорт бензина в июле, чтобы справиться со скачком внутреннего спроса еще до атак.
Стоит отметить, что недавно командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди подытожил результаты операции против нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов РФ.
Он официально подтвердил, что за последние недели украинские дроны нанесли удары по меньшей мере по четырем крупным объектам на территории России.
