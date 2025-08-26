Україна заблокувала 17% нафтовидобутку Росії

Що відомо про нові успіхи України

Журналісти звертають увагу на те, що протягом нещодавнього періоду Україна атакувала 10 російських заводів.

Вона змогла порушити виробництво приблизно 1,1 мільйона барелів на день.

Що також важливо розуміти, удари по ворожих НПЗ відбувалися в той час, коли сезонний попит на бензин з боку туристів і фермерів у Росії сягнув свого апогею.

Не можна ігнорувати той факт, що країна-агресорка посилила заборону на експорт бензину в липні, щоб впоратися зі стрибком внутрішнього попиту ще до атак.

У деяких районах України, окупованих Росією, на півдні Росії і навіть на Далекому Сході спостерігався дефіцит бензину, що змусило автомобілістів перейти на більш дорогий бензин через дефіцит звичайного бензину марки А-95. Поширити

Варто зазначити, що нещодавно командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді підсумував результати операції проти нафтопереробних заводів та нафтогонів РФ.