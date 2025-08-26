Україна заблокувала 17% нафтовидобутку Росії

Згідно з даними інформаційної агенції Reuters, потужні атаки Сил оборони України порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Україна вибрала вдалий час для посилення атак на Росію.
- Росія посилила заборону на експорт бензину в липні 2025 року.
Що відомо про нові успіхи України
Журналісти звертають увагу на те, що протягом нещодавнього періоду Україна атакувала 10 російських заводів.
Вона змогла порушити виробництво приблизно 1,1 мільйона барелів на день.
Що також важливо розуміти, удари по ворожих НПЗ відбувалися в той час, коли сезонний попит на бензин з боку туристів і фермерів у Росії сягнув свого апогею.
Не можна ігнорувати той факт, що країна-агресорка посилила заборону на експорт бензину в липні, щоб впоратися зі стрибком внутрішнього попиту ще до атак.
Варто зазначити, що нещодавно командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді підсумував результати операції проти нафтопереробних заводів та нафтогонів РФ.
Він офіційно підтвердив, що за останні тижні українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об’єктах на території Росії.
