Нацгвардія знищила рідкісну російську систему — відео

26 серпня офіційно стало відомо про те, що дрони-бомбардувальники 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України знищили на Запорізькому напрямку російську систему дистанційного мінування "Земледелие". 

Головні тези:

  • Олександр Півненко продемонстрував процес полювання і знищення системи “Земледелие” операторами безпілотників.
  • Ця успішна операція НГУ відіграє важливу роль у розвитку бойових дій.

Що відомо про нові успіхи НГУ

З заявою з цього приводу виступив командувач НГУ Олександр Півненко.

Завдяки злагодженим діям наших воїнів російські загарбники втратили ще одну інженерну систему дистанційного мінування (ІСДМ) "Земледелие", — повідомив він.

Окрім того, Олександр Півненко наочно продемонстрував, як саме відбувалося полювання і знищення рідкісної системи дистанційного мінування операторами БПЛА.

На відео можна побачити, що "Земледелие" побачили на одній з автомобільних доріг, коли машина рухалась.

Після цього по ній почав працювати перший БПЛА. На тлі вибухів машина зупинилася і по ній почав працювати вже другий бомбер.

Він пробував поцілити саме по пакету зі спеціальними реактивними снарядами, які споряджені мінами. Завдяки зусиллям НГУ систему вдалося успішно знищити.

На відео кадри знищення підрозділом ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади НГУ цієї ІСДМ, яку ворог використовує для оперативного створення мінних полів, — йдеться в заяві Олександра Півненка.

