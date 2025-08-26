Нацгвардія знищила рідкісну російську систему — відео

26 серпня офіційно стало відомо про те, що дрони-бомбардувальники 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України знищили на Запорізькому напрямку російську систему дистанційного мінування "Земледелие".

Що відомо про нові успіхи НГУ

З заявою з цього приводу виступив командувач НГУ Олександр Півненко.

Завдяки злагодженим діям наших воїнів російські загарбники втратили ще одну інженерну систему дистанційного мінування (ІСДМ) "Земледелие", — повідомив він. Поширити

Окрім того, Олександр Півненко наочно продемонстрував, як саме відбувалося полювання і знищення рідкісної системи дистанційного мінування операторами БПЛА.

На відео можна побачити, що "Земледелие" побачили на одній з автомобільних доріг, коли машина рухалась.

Після цього по ній почав працювати перший БПЛА. На тлі вибухів машина зупинилася і по ній почав працювати вже другий бомбер.

Він пробував поцілити саме по пакету зі спеціальними реактивними снарядами, які споряджені мінами. Завдяки зусиллям НГУ систему вдалося успішно знищити.