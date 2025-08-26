Нацгвардія знищила рідкісну російську систему — відео

26 серпня офіційно стало відомо про те, що дрони-бомбардувальники 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України знищили на Запорізькому напрямку російську систему дистанційного мінування "Земледелие".
Головні тези:
- Олександр Півненко продемонстрував процес полювання і знищення системи “Земледелие” операторами безпілотників.
- Ця успішна операція НГУ відіграє важливу роль у розвитку бойових дій.
Що відомо про нові успіхи НГУ
З заявою з цього приводу виступив командувач НГУ Олександр Півненко.
Окрім того, Олександр Півненко наочно продемонстрував, як саме відбувалося полювання і знищення рідкісної системи дистанційного мінування операторами БПЛА.
На відео можна побачити, що "Земледелие" побачили на одній з автомобільних доріг, коли машина рухалась.
Після цього по ній почав працювати перший БПЛА. На тлі вибухів машина зупинилася і по ній почав працювати вже другий бомбер.
Він пробував поцілити саме по пакету зі спеціальними реактивними снарядами, які споряджені мінами. Завдяки зусиллям НГУ систему вдалося успішно знищити.
