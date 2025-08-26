Трамп має найпотужніший козир для тиску на Путіна

Видання The Wall Street Journal звертає увагу на те, що усі попередні спроби американського лідера Дональда Трампа схилити російського диктатора Володимира Путіна до завершення війни проти України виявилися провальними. Однак козирі у президента США все ще зосталися.
Головні тези:
- Трамп, після провального саміту на Алясці, шукає нові способи впливу на Кремль.
- Подальший розвиток ситуації залежить саме від вибору президента США.
Трамп може перейти в “контрнаступ”
За словами журналістів, вкрай красномовною виявилася заява президента США про підхід свого попередника Джо Байдена у підтримці України.
Трамп публічно поскаржився на те, що президент Байден "не дозволяв Україні відповідати, а тільки захищатися".
На переконання експертів, таке попередження — ще один потужний козир Трампа, який чинить тиск на російського диктатора.
Цілком можливо, це навіть може змусити його сісти за стіл переговорів.
Попри це нещодавно стало відомо, що команда Дональда Трампа цього тижня схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM).
