Трамп має найпотужніший козир для тиску на Путіна

Видання The Wall Street Journal звертає увагу на те, що усі попередні спроби американського лідера Дональда Трампа схилити російського диктатора Володимира Путіна до завершення війни проти України виявилися провальними. Однак козирі у президента США все ще зосталися.

Трамп може перейти в “контрнаступ”

За словами журналістів, вкрай красномовною виявилася заява президента США про підхід свого попередника Джо Байдена у підтримці України.

Трамп публічно поскаржився на те, що президент Байден "не дозволяв Україні відповідати, а тільки захищатися".

Ця заява явно натякала на те, що США можуть дозволити Україні використовувати більше американських ракет великої дальності для ураження більшої кількості цілей у глибині Росії.

На переконання експертів, таке попередження — ще один потужний козир Трампа, який чинить тиск на російського диктатора.

Цілком можливо, це навіть може змусити його сісти за стіл переговорів.

Розрекламований саміт на Алясці, схоже, ні до чого не привів, крім того, що Путіну дозволили запобігти подальшому санкційному тиску. Тепер Трамп заявляє, що йому потрібно ще два тижні, щоб вирішити, що робити, і покладає відповідальність на обидві сторони.

Попри це нещодавно стало відомо, що команда Дональда Трампа цього тижня схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM).