"Момент Зеленського". Чому влада Південної Кореї боялася зустрічі з Трампом

Новий президент Південної Кореї Лі Чже Мен відверто зізнався, що його команда боялася, що він може зіткнутися з "моментом Зеленського" під час першої зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі 25 серпня.
Головні тези:
- Президент Південної стверджує, що зустріч із Трампом виявилася передбачувано позитивною.
- За словами останнього, знайомство з Трампом допомогло йому краще зрозуміти лідера США.
Конфлікт Трампа та Зеленського налякав інших політиків
Влада Південної Кореї була налякана тим фактом, що нещодавно Дональд Трамп поставив під сумнів демократію в їхній країні.
За словами самого Лі, він був переконаний, що не зіткнеться з такою ситуацією, яка сталася з президентом України Володимиром Зеленський.
Як відомо, у лютому 2025 року Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс розсварилися з ним в прямому ефірі в Овальному кабінеті.
За словами останнього, переговори з Трампом виявилася "кращими, ніж він очікував".
Лі також додав, що він краще зрозумів президента США, отримав заохочення, а сама їхня зустріч тривала довше, ніж було заплановано.
Що важливо розуміти, напередодні Трамп вирішив додати драматизму цій події, опублікувавши вранці 25 серпня у Truth Social допис із запитанням:
