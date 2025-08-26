"Момент Зеленського". Чому влада Південної Кореї боялася зустрічі з Трампом
"Момент Зеленського". Чому влада Південної Кореї боялася зустрічі з Трампом

Конфлікт Трампа та Зеленського налякав інших політиків
Read in English
Джерело:  Politico

Новий президент Південної Кореї Лі Чже Мен відверто зізнався, що його команда боялася, що він може зіткнутися з "моментом Зеленського" під час першої зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі 25 серпня.

Головні тези:

  • Президент Південної стверджує, що зустріч із Трампом виявилася передбачувано позитивною.
  • За словами останнього, знайомство з Трампом допомогло йому краще зрозуміти лідера США.

Конфлікт Трампа та Зеленського налякав інших політиків

Влада Південної Кореї була налякана тим фактом, що нещодавно Дональд Трамп поставив під сумнів демократію в їхній країні.

За словами самого Лі, він був переконаний, що не зіткнеться з такою ситуацією, яка сталася з президентом України Володимиром Зеленський.

Як відомо, у лютому 2025 року Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс розсварилися з ним в прямому ефірі в Овальному кабінеті.

Це тому, що я прочитав книгу президента Трампа "Мистецтво угоди, — з іронією зазначив Лі.

За словами останнього, переговори з Трампом виявилася "кращими, ніж він очікував".

Лі також додав, що він краще зрозумів президента США, отримав заохочення, а сама їхня зустріч тривала довше, ніж було заплановано.

Що важливо розуміти, напередодні Трамп вирішив додати драматизму цій події, опублікувавши вранці 25 серпня у Truth Social допис із запитанням:

"ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ? Схоже на чистку або революцію. Ми не можемо цього допустити і вести там бізнес. Сьогодні я зустрічаюся з новим президентом у Білому домі. Дякую за вашу увагу до цього питання!!!”.

