"Момент Зеленского". Почему власти Южной Кореи боялись встречи с Трампом

Новый президент Южной Кореи Ли Чже Мэн откровенно признался, что его команда боялась, что он может столкнуться с "моментом Зеленского" во время первой встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме 25 августа.
Главные тезисы
- Президент Южной утверждает, что встреча с Трампом оказалась предсказуемо положительной.
- По словам последнего, знакомство с Трампом помогло ему лучше понять лидера США.
Конфликт Трампа и Зеленского испугал других политиков
Власти Южной Кореи были напуганы тем фактом, что недавно Дональд Трамп подверг сомнению демократию в их стране.
По словам самого Ли, он был убежден, что не столкнется с ситуацией, которая произошла с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как известно, в феврале 2025 года Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс рассорились с ним в прямом эфире в Овальном кабинете.
По словам последнего, переговоры с Трампом оказались "лучше, чем он ожидал".
Ли также добавил, что он лучше понял президента США, получил поощрение, а сама их встреча продолжалась дольше запланированного.
Что важно понимать, накануне Трамп решил добавить драматизма этому событию, опубликовав утром 25 августа Truth Social сообщение с вопросом:
