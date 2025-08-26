"Момент Зеленского". Почему власти Южной Кореи боялись встречи с Трампом
Категория
Политика
Дата публикации

"Момент Зеленского". Почему власти Южной Кореи боялись встречи с Трампом

Конфликт Трампа и Зеленского испугал других политиков
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Новый президент Южной Кореи Ли Чже Мэн откровенно признался, что его команда боялась, что он может столкнуться с "моментом Зеленского" во время первой встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме 25 августа.

Главные тезисы

  • Президент Южной утверждает, что встреча с Трампом оказалась предсказуемо положительной.
  • По словам последнего, знакомство с Трампом помогло ему лучше понять лидера США.

Конфликт Трампа и Зеленского испугал других политиков

Власти Южной Кореи были напуганы тем фактом, что недавно Дональд Трамп подверг сомнению демократию в их стране.

По словам самого Ли, он был убежден, что не столкнется с ситуацией, которая произошла с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как известно, в феврале 2025 года Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс рассорились с ним в прямом эфире в Овальном кабинете.

Это потому, что я прочитал книгу президента Трампа "Искусство сделки”, — с иронией отметил Ли.

По словам последнего, переговоры с Трампом оказались "лучше, чем он ожидал".

Ли также добавил, что он лучше понял президента США, получил поощрение, а сама их встреча продолжалась дольше запланированного.

Что важно понимать, накануне Трамп решил добавить драматизма этому событию, опубликовав утром 25 августа Truth Social сообщение с вопросом:

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЮЖНОЙ КОРРЕЕ? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем этого допустить и вести там бизнес. Сегодня я встречаюсь с новым президентом в Белом доме. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!!!.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Как Путин управляет Трампом — объяснение аналитика
Путин постоянно манипулирует Трампом
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Россия готова". Трамп выступил с новым заявлением касательно планов Путина
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп обращался к Путину с новыми тайными предложениями — инсайдеры
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?