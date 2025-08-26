У Трампа есть самый мощный козырь для давления на Путина

Издание The Wall Street Journal обращает внимание на то, что все предыдущие попытки американского лидера Дональда Трампа склонить российского диктатора Владимира Путина к завершению войны против Украины оказались провальными. Однако козыри у президента США все еще остались.
Главные тезисы
- Трамп после провального саммита на Аляске ищет новые способы воздействия на Кремль.
- Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от выбора президента США.
Трамп может перейти в "контрнаступление"
По словам журналистов, очень красноречивым оказалось заявление президента США о подходе своего предшественника Джо Байдена в поддержке Украины.
Трамп публично пожаловался на то, что президент Байден "не разрешал Украине отвечать, а только защищаться".
По убеждению экспертов, такое предупреждение — еще один мощный козырь Трампа, оказывающий давление на российского диктатора.
Вполне возможно, это может заставить его сесть за стол переговоров.
Несмотря на это, недавно стало известно, что команда Дональда Трампа на этой неделе одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM).
