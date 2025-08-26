У Трампа есть самый мощный козырь для давления на Путина
У Трампа есть самый мощный козырь для давления на Путина

Трамп может перейти в "контрнаступление"
Read in English
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Издание The Wall Street Journal обращает внимание на то, что все предыдущие попытки американского лидера Дональда Трампа склонить российского диктатора Владимира Путина к завершению войны против Украины оказались провальными. Однако козыри у президента США все еще остались.

Главные тезисы

  • Трамп после провального саммита на Аляске ищет новые способы воздействия на Кремль.
  • Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от выбора президента США.

Трамп может перейти в "контрнаступление"

По словам журналистов, очень красноречивым оказалось заявление президента США о подходе своего предшественника Джо Байдена в поддержке Украины.

Трамп публично пожаловался на то, что президент Байден "не разрешал Украине отвечать, а только защищаться".

Это заявление явно намекало на то, что США могут разрешить Украине использовать больше американских ракет большой дальности для поражения большего количества целей в глубине России.

По убеждению экспертов, такое предупреждение — еще один мощный козырь Трампа, оказывающий давление на российского диктатора.

Вполне возможно, это может заставить его сесть за стол переговоров.

Разрекламированный саммит на Аляске, похоже, ни к чему не привел, кроме того, что Путину позволили предотвратить дальнейшее санкционное давление. Теперь Трамп заявляет, что ему нужно еще две недели, чтобы решить, что делать, и возлагает ответственность на обе стороны.

Несмотря на это, недавно стало известно, что команда Дональда Трампа на этой неделе одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM).

