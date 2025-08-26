У Трампа есть самый мощный козырь для давления на Путина

Издание The Wall Street Journal обращает внимание на то, что все предыдущие попытки американского лидера Дональда Трампа склонить российского диктатора Владимира Путина к завершению войны против Украины оказались провальными. Однако козыри у президента США все еще остались.

Трамп может перейти в "контрнаступление"

По словам журналистов, очень красноречивым оказалось заявление президента США о подходе своего предшественника Джо Байдена в поддержке Украины.

Трамп публично пожаловался на то, что президент Байден "не разрешал Украине отвечать, а только защищаться".

Это заявление явно намекало на то, что США могут разрешить Украине использовать больше американских ракет большой дальности для поражения большего количества целей в глубине России. Поделиться

По убеждению экспертов, такое предупреждение — еще один мощный козырь Трампа, оказывающий давление на российского диктатора.

Вполне возможно, это может заставить его сесть за стол переговоров.

Разрекламированный саммит на Аляске, похоже, ни к чему не привел, кроме того, что Путину позволили предотвратить дальнейшее санкционное давление. Теперь Трамп заявляет, что ему нужно еще две недели, чтобы решить, что делать, и возлагает ответственность на обе стороны. Поделиться

Несмотря на это, недавно стало известно, что команда Дональда Трампа на этой неделе одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM).