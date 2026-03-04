Новая "бавовна" на Белгородщине: что известно

Об этом сообщила Нацгвардия Украины и обнародовала видео.

Lasar's Group НГУ уничтожили российский ЗРК С-400 "Триумф" в Белгородской области. Поделиться

Операция по выявлению и обезвреживанию ЗРК была проведена совместно с 429-й отдельной бригадой беспилотных систем Ахиллес и Группировкой объединенных сил.

После проведенной совместной аналитической работы аэроразведка 429 ОББС разведала вражескую территорию и обнаружила зенитно-ракетный комплекс. Информация о нем была передана подразделению ударных БПЛА НГУ Lazar's group.

Наши экипажи совершили вылет в район сосредоточения комплекса С-400 "Триумф" и нанесли точные удары. Поделиться

Военные подчеркнули, что благодаря этому удалось существенно снизить активность российской противовоздушной обороны в Харьковском направлении.