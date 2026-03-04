Нацгвардия уничтожила на Белгородщине российский ЗРК С-400 "Триумф" — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Нацгвардия уничтожила на Белгородщине российский ЗРК С-400 "Триумф" — видео

НГУ
ЗРК
Read in English
Читати українською

Бойцы спецподразделения беспилотных авиационных комплексов Lasar's Group Национальной гвардии Украины уничтожили в Белгородской области РФ зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Национальная гвардия Украины уничтожила российский ЗРК С-400 “Триумф” на Белгородщине.
  • Операция была проведена спецподразделением Lasar's Group НГУ в сотрудничестве с военными подразделениями.

Новая "бавовна" на Белгородщине: что известно

Об этом сообщила Нацгвардия Украины и обнародовала видео.

Lasar's Group НГУ уничтожили российский ЗРК С-400 "Триумф" в Белгородской области.

Операция по выявлению и обезвреживанию ЗРК была проведена совместно с 429-й отдельной бригадой беспилотных систем Ахиллес и Группировкой объединенных сил.

После проведенной совместной аналитической работы аэроразведка 429 ОББС разведала вражескую территорию и обнаружила зенитно-ракетный комплекс. Информация о нем была передана подразделению ударных БПЛА НГУ Lazar's group.

Наши экипажи совершили вылет в район сосредоточения комплекса С-400 "Триумф" и нанесли точные удары.

Военные подчеркнули, что благодаря этому удалось существенно снизить активность российской противовоздушной обороны в Харьковском направлении.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС уничтожили российский ЗРК "Панцирь-С1" под Мариуполем — видео
Силы беспилотных систем
ЗРК
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины показали видео уничтожения российского ЗРК "Панцирь" на Белгородщине
ЗРК
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны поразили российские радиолокационные станции ЗРК С-300
Генштаб ВСУ
Новые дипстайки Сил обороны Украины - какие результаты

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?