Бойцы спецподразделения беспилотных авиационных комплексов Lasar's Group Национальной гвардии Украины уничтожили в Белгородской области РФ зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" российских захватчиков.
Главные тезисы
- Национальная гвардия Украины уничтожила российский ЗРК С-400 “Триумф” на Белгородщине.
- Операция была проведена спецподразделением Lasar's Group НГУ в сотрудничестве с военными подразделениями.
Новая "бавовна" на Белгородщине: что известно
Об этом сообщила Нацгвардия Украины и обнародовала видео.
Операция по выявлению и обезвреживанию ЗРК была проведена совместно с 429-й отдельной бригадой беспилотных систем Ахиллес и Группировкой объединенных сил.
После проведенной совместной аналитической работы аэроразведка 429 ОББС разведала вражескую территорию и обнаружила зенитно-ракетный комплекс. Информация о нем была передана подразделению ударных БПЛА НГУ Lazar's group.
Военные подчеркнули, что благодаря этому удалось существенно снизить активность российской противовоздушной обороны в Харьковском направлении.
