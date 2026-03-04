Нацгвардія знищила на Бєлгородщині російський ЗРК С-400 "Тріумф" — відео

Нова “бавовна” на Бєлгородщині: що відомо

Про це повідомила Нацгвардія України та оприлюднила відповідне відео.

Lasar’s Group НГУ знищили російський ЗРК С-400 "Тріумф" на Бєлгородщині. Поширити

Операція з виявлення і знешкодження ЗРК була проведена спільно з 429-ю окремою бригадою безпілотних систем “Ахіллес” та Угрупованням обʼєднаних сил.

Після проведеної спільної аналітичної роботи аеророзвідка 429-ї ОББС розвідала ворожу територію і виявила зенітно-ракетний комплекс. Інформація про нього була передана підрозділу ударних БПЛА НГУ Lazar’s group”.

Наші екіпажі здійснили виліт у район зосередження комплексу С-400 “Тріумф” і завдали точних ударів. Поширити

Військові підкреслили, що завдяки цьому вдалося суттєво знизити активність російської протиповітряної оборони на Харківському напрямку.