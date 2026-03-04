Нацгвардія знищила на Бєлгородщині російський ЗРК С-400 "Тріумф" — відео

Бійці спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів Lasar’s Group Національної гвардії України знищили у Бєлгородській області РФ зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф" російських загарбників.
Головні тези:
- Бійці спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів знищили російський ЗРК С-400 “Тріумф” на Бєлгородщині.
- Операцію відзначили спільна аналітична робота з виявлення і знешкодження ЗРК за участі різних військових підрозділів.
Нова “бавовна” на Бєлгородщині: що відомо
Про це повідомила Нацгвардія України та оприлюднила відповідне відео.
Операція з виявлення і знешкодження ЗРК була проведена спільно з 429-ю окремою бригадою безпілотних систем “Ахіллес” та Угрупованням обʼєднаних сил.
Після проведеної спільної аналітичної роботи аеророзвідка 429-ї ОББС розвідала ворожу територію і виявила зенітно-ракетний комплекс. Інформація про нього була передана підрозділу ударних БПЛА НГУ Lazar’s group”.
Військові підкреслили, що завдяки цьому вдалося суттєво знизити активність російської протиповітряної оборони на Харківському напрямку.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-