Нацгвардія знищила на Бєлгородщині російський ЗРК С-400 "Тріумф" — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Нацгвардія знищила на Бєлгородщині російський ЗРК С-400 "Тріумф" — відео

НГУ
Тріумф
Read in English

Бійці спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів Lasar’s Group Національної гвардії України знищили у Бєлгородській області РФ зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф" російських загарбників.

Головні тези:

  • Бійці спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів знищили російський ЗРК С-400 “Тріумф” на Бєлгородщині.
  • Операцію відзначили спільна аналітична робота з виявлення і знешкодження ЗРК за участі різних військових підрозділів.

Нова “бавовна” на Бєлгородщині: що відомо

Про це повідомила Нацгвардія України та оприлюднила відповідне відео.

Lasar’s Group НГУ знищили російський ЗРК С-400 "Тріумф" на Бєлгородщині.

Операція з виявлення і знешкодження ЗРК була проведена спільно з 429-ю окремою бригадою безпілотних систем “Ахіллес” та Угрупованням обʼєднаних сил.

Після проведеної спільної аналітичної роботи аеророзвідка 429-ї ОББС розвідала ворожу територію і виявила зенітно-ракетний комплекс. Інформація про нього була передана підрозділу ударних БПЛА НГУ Lazar’s group”.

Наші екіпажі здійснили виліт у район зосередження комплексу С-400 “Тріумф” і завдали точних ударів.

Військові підкреслили, що завдяки цьому вдалося суттєво знизити активність російської протиповітряної оборони на Харківському напрямку.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБС знищили російський ЗРК "Панцир-С1" під Маріуполем — відео
Сили безпілотних систем
ЗРК
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни показали відео знищення російського ЗРК "Панцир" на Бєлгородщині
Панцир
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони уразили російські радіолокаційні станції ЗРК С-300 — відео
Генштаб ЗСУ
Нові діпстрайки Сил оборони України - які результати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?