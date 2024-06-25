ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 4 танка и 35 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 4 танка и 35 артсистем

зсу
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Потери России в войне против Украины за сутки с 24 на 25 июня составили 1180 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, страна-агрессор потеряла около 536 840 солдат. Кроме того, защитники Украины уничтожили 18 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем.

Главные тезисы

  • В общей сложности потери России в войне против Украины составили более 536 000 солдат, 8035 танков и другую военную технику.
  • ВСУ успешно уничтожили 18 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем окупантов.
  • Ситуация на Покровском направлении украинского фронта самая напряженная, где российские войска совершают активные атаки.
  • Минобороны Великобритании предупреждает о возможной оккупации Новоалександровки, угрожающей южному фронту украинских защитников.

Что известно о потерях РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — 536 840 (+1180) человек ликвидировано;

  • танков — 8035 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 431 (+18) ед;

  • артиллерийских систем — 14 281 (+35) ед;

  • РСЗО — 1108 ед.;

  • средства ПВО — 863 ед.;

  • самолетов — 359 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 413 (+31) ед;

  • крылатых ракет — 2324 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19 362 (+58) ед;

  • специальной техники — 2403 (+6) ед.

Какая ситуация на Покровском направлении

18 июня Минобороны Великобритании распространило заключение британской разведки о том, что российские оккупанты, вероятно, могли взять под контроль село Новоалександровка Донецкой области.

Там отметили, что оккупация Новоалександровки позволит врагу приблизиться к дороге Т-05-04, которая является одним из основных путей поставок сил обороны на востоке.

Ситуация на Покровском направлении самая напряженная на фронте. Именно там россияне совершают наибольшее количество атак. В некоторые дни она достигала почти 50-ти.

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