ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 4 танка и 35 артсистем

Потери России в войне против Украины за сутки с 24 на 25 июня составили 1180 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, страна-агрессор потеряла около 536 840 солдат. Кроме того, защитники Украины уничтожили 18 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем.

Что известно о потерях РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.24 ориентировочно составили:

личного состава — 536 840 (+1180) человек ликвидировано;

танков — 8035 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 15 431 (+18) ед;

артиллерийских систем — 14 281 (+35) ед;

РСЗО — 1108 ед.;

средства ПВО — 863 ед.;

самолетов — 359 ед;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 413 (+31) ед;

крылатых ракет — 2324 (+1) ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 19 362 (+58) ед;

специальной техники — 2403 (+6) ед.

Какая ситуация на Покровском направлении

18 июня Минобороны Великобритании распространило заключение британской разведки о том, что российские оккупанты, вероятно, могли взять под контроль село Новоалександровка Донецкой области.

Там отметили, что оккупация Новоалександровки позволит врагу приблизиться к дороге Т-05-04, которая является одним из основных путей поставок сил обороны на востоке.

Ситуация на Покровском направлении самая напряженная на фронте. Именно там россияне совершают наибольшее количество атак. В некоторые дни она достигала почти 50-ти.