ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 4 танка и 35 артсистем

Потери России в войне против Украины за сутки с 24 на 25 июня составили 1180 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, страна-агрессор потеряла около 536 840 солдат. Кроме того, защитники Украины уничтожили 18 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем.
Главные тезисы
- В общей сложности потери России в войне против Украины составили более 536 000 солдат, 8035 танков и другую военную технику.
- ВСУ успешно уничтожили 18 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем окупантов.
- Ситуация на Покровском направлении украинского фронта самая напряженная, где российские войска совершают активные атаки.
- Минобороны Великобритании предупреждает о возможной оккупации Новоалександровки, угрожающей южному фронту украинских защитников.
Что известно о потерях РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — 536 840 (+1180) человек ликвидировано;
танков — 8035 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 15 431 (+18) ед;
артиллерийских систем — 14 281 (+35) ед;
РСЗО — 1108 ед.;
средства ПВО — 863 ед.;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 413 (+31) ед;
крылатых ракет — 2324 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19 362 (+58) ед;
специальной техники — 2403 (+6) ед.
Какая ситуация на Покровском направлении
18 июня Минобороны Великобритании распространило заключение британской разведки о том, что российские оккупанты, вероятно, могли взять под контроль село Новоалександровка Донецкой области.
Там отметили, что оккупация Новоалександровки позволит врагу приблизиться к дороге Т-05-04, которая является одним из основных путей поставок сил обороны на востоке.
Ситуация на Покровском направлении самая напряженная на фронте. Именно там россияне совершают наибольшее количество атак. В некоторые дни она достигала почти 50-ти.
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