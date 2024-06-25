ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 4 танки та 35 артсистем

Втрати Росії у війні проти України за добу з 24 на 25 червня, становили 1180 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, країна-агрессор втратила близько 536 840 солдатів. Крім того, захисники України знищили 18 бойових броньованих машин та 35 артилерійських систем.

Що відомо про втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — 536 840 (+1180) осіб ліквідовано;

танків — 8035 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 15 431 (+18) од.;

артилерійських систем — 14 281 (+35) од.;

РСЗВ — 1108 од.;

засоби ППО — 863 од.;

літаків — 359 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 413 (+31) од.;

крилатих ракет — 2324 (+1) од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 19 362 (+58) од.;

спеціальної техніки — 2403 (+6) од.

Яка ситуація на Покровському напрямку

18 червня Міноборони Великої Британії поширило висновок британської розвідки про те, що російські окупанти, ймовірно, могли взяти під контроль село Новоолександрівка Донецької області.

Там зазначили, що окупація Новоолександрівки дозволить ворогу наблизитись до дороги Т-05-04, яка є одним з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.

Ситуація на Покровському напрямку найнапруженіша на фронті. Саме там росіяни здійснюють найбільшу кількість атак. В деякі дні вона сягала майже 50.