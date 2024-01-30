ВСУ уничтожили более 900 солдат РФ, 31 артсистему и 10 танков – Генштаб

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 384 140 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 960 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков - 6300 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 11725 (+29) ед,

артиллерийских систем - 9144 (+31) ед,

РСЗО - 972 (+0) ед,

средства ПВО - 663 (+3) ед,

самолетов - 332 (+1) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7084 (+35),

крылатые ракеты - 1846 (+0),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12191 (+42) ед,

специальная техника - 1448 (+5).

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбиты 7 атак врага у Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки кафиров в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника вблизи Богдановки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.