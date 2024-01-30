ЗСУ знищили понад 900 солдатів РФ, 31 артсистему та 10 танків — Генштаб

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 384 140 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 960 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6300 (+10) од,

бойових броньованих машин — 11725 (+29) од,

артилерійських систем — 9144 (+31) од,

РСЗВ — 972 (+0) од,

засоби ППО — 663 (+3) од,

літаків — 332 (+1) од,

гелікоптерів — 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7084 (+35),

крилаті ракети — 1846 (+0),

кораблі /катери — 23 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 12191 (+42) од,

спеціальна техніка — 1448 (+5).

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбито 7 атак ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки окупантів у районах Серебрянського лісництво Луганської області й Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника поблизу Багданівки та Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій.