За последние сутки украинские военные уничтожили 80 единиц техники преступной армии РФ и 338 российских оккупантов.
Что известно о ситуации на Таврическом направлении
Как отмечают в пресс-центре Сил обороны Таврического направления, в течение суток были отбиты 4 атаки российских военных преступников в районе Авдеевки Донецкой области и еще 17 атак оккупантов - вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
В то же время в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки в течение суток отражены 26 атак военных преступников армии РФ.
Кроме этого отражены 4 атаки российских окупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского в районе Шахтерска.
Западнее Вербового и Роботиного в Запорожской области отражены 8 атак российских военных преступников в течение суток.
Что известно о потерях армии РФ на Таврическом направлении
Отмечается, что за сутки было уничтожено 338 российских окупантов и 80 единиц вражеской военной техники.
4 танка;
8 ББМ;
4 артсистемы;
2 средства ПВО;
56 БпЛА;
4 автомобиля;
2 единицы специальной техники;
1 вражеский склад с боеприпасами.
Кроме этого в Генштабе ВСУ сообщили, что преступная армия РФ продолжает нести потери на оккупированных территориях Украины.
В частности, в населенные пункты Чернянка, Валуйки и Ровеньки на территории Белгородской области из оккупированной Луганщины привезли более 300 тяжело раненых военных преступной армии РФ.
В Белгород направили почти 250 тяжелораненых оккупантов, а в Москву и Калининград направлено около 150 военных преступников.
Отмечается, что из-за отсутствия квалифицированных медицинских специалистов раненым невозможно оказать помощь в прифронтовых госпиталях.
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