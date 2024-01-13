ВСУ уничтожили десятки единиц техники армии РФ на Таврическом направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили десятки единиц техники армии РФ на Таврическом направлении

Артиллерия ВСУ
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Источник:  online.ua

За последние сутки украинские военные уничтожили 80 единиц техники преступной армии РФ и 338 российских оккупантов.

Что известно о ситуации на Таврическом направлении

Как отмечают в пресс-центре Сил обороны Таврического направления, в течение суток были отбиты 4 атаки российских военных преступников в районе Авдеевки Донецкой области и еще 17 атак оккупантов - вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

В то же время в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки в течение суток отражены 26 атак военных преступников армии РФ.

Кроме этого отражены 4 атаки российских окупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского в районе Шахтерска.

Западнее Вербового и Роботиного в Запорожской области отражены 8 атак российских военных преступников в течение суток.

Что известно о потерях армии РФ на Таврическом направлении

Отмечается, что за сутки было уничтожено 338 российских окупантов и 80 единиц вражеской военной техники.

  • 4 танка;

  • 8 ББМ;

  • 4 артсистемы;

  • 2 средства ПВО;

  • 56 БпЛА;

  • 4 автомобиля;

  • 2 единицы специальной техники;

  • 1 вражеский склад с боеприпасами.

Кроме этого в Генштабе ВСУ сообщили, что преступная армия РФ продолжает нести потери на оккупированных территориях Украины.

Только в период с 6 по 10 января этого года в больницы и медицинские учреждения массово поступает личный состав, участвующий в боях во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях, - отмечается в утренней сводке Генштаба.

В частности, в населенные пункты Чернянка, Валуйки и Ровеньки на территории Белгородской области из оккупированной Луганщины привезли более 300 тяжело раненых военных преступной армии РФ.

В Белгород направили почти 250 тяжелораненых оккупантов, а в Москву и Калининград направлено около 150 военных преступников.

Отмечается, что из-за отсутствия квалифицированных медицинских специалистов раненым невозможно оказать помощь в прифронтовых госпиталях.

Полевые госпитали минобороны РФ переполнены и не справляются с количеством пострадавших военнослужащих, после мясных штурмов в большом количестве прибывающих каждый день, - отмечают в Генштабе.

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