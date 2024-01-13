ЗСУ знищили десятки одиниць техніки армії РФ на Таврійському напрямку

Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку

Як зазначають у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, протягом доби було відбито 4 атаки російських військових злочинців в районі Авдіївки на Донеччині та ще 17 атак окупантів - поблизу Первомайського та Невельського на Донеччині.

У той же час в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки протягом доби відбито 26 атак військових злочинців армії РФ.

Окрім цього відбито 4 атаки російських окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського в районі Шахтарска.

Західніше Вербового та Роботиного у Запорізькій області відбито 8 атак російських військових злочинців протягом доби.

Що відомо про втрати армії РФ на Таврійському напрямку

Зазначається, що протягом доби було знищено 338 російських окупантів та 80 одиниць ворожої військової техніки.

4 танки;

8 ББМ;

4 артсистеми;

2 засоби ППО;

56 БпЛА;

4 автомобілі;

2 одиниці спеціальної техніки;

1 ворожий склад з боєприпасами.

Окрім цього у Генштабі ЗСУ повідомили, що злочинна армія РФ продовжує зазнавати втрат на окупованих територіях України.

Лише в період з 6 по 10 січня цього року до шпиталів та медичних закладів масово надходить особовий склад, що бере участь у боях в тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях, - зазначається у ранковому зведенні Генштабу. Поширити

Зокрема, до населених пунктів Чернянка, Валуйки та Ровеньки на території Бєлгородської області з окупованої Луганщини привезли більше 300 важко поранених військових злочинної армії РФ.

До Бєлгорода направили майже 250 важкопоранених окупантів, а до Москви та Калінінграда направлено близько 150 військових злочинців.

Зазначається, що через відсутність кваліфікованих медичних фахівців пораненим неможливо надати допомогу у прифронтових шпиталях.