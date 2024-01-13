ЗСУ знищили десятки одиниць техніки армії РФ на Таврійському напрямку

Протягом останньої доби українські військові знищили 80 одиниць техніки злочинної армїі РФ та 338 російських окупантів.
Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку
Як зазначають у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, протягом доби було відбито 4 атаки російських військових злочинців в районі Авдіївки на Донеччині та ще 17 атак окупантів - поблизу Первомайського та Невельського на Донеччині.
У той же час в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки протягом доби відбито 26 атак військових злочинців армії РФ.
Окрім цього відбито 4 атаки російських окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського в районі Шахтарска.
Західніше Вербового та Роботиного у Запорізькій області відбито 8 атак російських військових злочинців протягом доби.
Що відомо про втрати армії РФ на Таврійському напрямку
Зазначається, що протягом доби було знищено 338 російських окупантів та 80 одиниць ворожої військової техніки.
4 танки;
8 ББМ;
4 артсистеми;
2 засоби ППО;
56 БпЛА;
4 автомобілі;
2 одиниці спеціальної техніки;
1 ворожий склад з боєприпасами.
Окрім цього у Генштабі ЗСУ повідомили, що злочинна армія РФ продовжує зазнавати втрат на окупованих територіях України.
Зокрема, до населених пунктів Чернянка, Валуйки та Ровеньки на території Бєлгородської області з окупованої Луганщини привезли більше 300 важко поранених військових злочинної армії РФ.
До Бєлгорода направили майже 250 важкопоранених окупантів, а до Москви та Калінінграда направлено близько 150 військових злочинців.
Зазначається, що через відсутність кваліфікованих медичних фахівців пораненим неможливо надати допомогу у прифронтових шпиталях.
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