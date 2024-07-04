Бойцы 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" вернули важные позиции в районе села Клещиевка рядом с Временным Яром в Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Клещиевки

По информации бойцов бригады, они ценой чрезвычайных усилий пытаются удержать оборонные позиции наряду с оккупированным Россией Бахмутом.

Российские оккупанты в ответ проводят попытки наступления с применением ударных дронов и ядовитого газа.

Из-за превосходящей силы противника одна из важных позиций холодноярцев была утрачена. Впрочем, впоследствии защитники ее вернули.

На восходе солнца группа штурмовиков выбивает российских окупантов стрелковым оружием и забрасывает их гранатами, - говорится в сообщении к видео. Поделиться

Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте

По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 80 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

Отмечается, что в Харьковской области российские оккупанты провели 10 попыток безуспешных атак в районах Глубокого, Волчанска и Липцев. Сейчас продолжаются еще 3 боестолкновения.

В направлении Купянска зафиксировано 4 вражеских атаки в районе Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. Еще 2 боя продолжаются.

В направлении Лимана российские оккупанты 7 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Макеевки, Грековки и Тернов. Еще одно сражение продолжается.

В направлении Северского враг пытается найти слабые места в обороне ВСУ вблизи Клещиевки и Выемки, где украинские военные отразили 3 вражеских атаки. Продолжается еще одно сражение.

В направлении Краматорска зафиксировано 9 вражеских попыток штурмов вблизи Калиновки, Григорьевки и Клещиевки. В настоящее время продолжаются еще 6 боев.

В направлении Торецка зафиксировано 9 попыток вражеских атак в районе Северного, Торецкого и Нью-Йорка.

Силы обороны отразили пять атак противника, еще четыре боевых столкновения продолжаются.

В направлении Покровска российские оккупанты предприняли 24 попытки продвинуться вперед в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Евгеньевки, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Продолжаются 6 боев.

В направлении Курахового враг 4 раза атаковал позиции ВСУ, две вражеские попытки атак уже отбиты.

Россияне предприняли четыре попытки продвинуться вперед возле Водяного и Макаровки.

В Запорожской области отражены два штурма россиян в районах Вербового и Роботиного.

На левобережье Херсонщины российские оккупанты дважды безуспешно атаковали в районе Крынок.