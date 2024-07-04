Бойцы 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" вернули важные позиции в районе села Клещиевка рядом с Временным Яром в Донецкой области.
Главные тезисы
- Бойцы ВСУ отразили попытки атак российских оккупантов и вернули важные позиции в районе Клещиевки.
- Генштаб сообщил о 80 боевых столкновениях на Донбассе, где украинские военные активно отражают нападения врага.
- В различных районах подразделений оккупационной армии РФ фиксируются безуспешные атаки на позиции ВСУ.
- Силы обороны успешно справляются с попытками атак российских оккупантов на различных направлениях, используя различные методы борьбы.
- Украинские военные продолжают активно удерживать и защищать свои позиции на фронте, отражая атаки вражеских сил.
Что известно о ситуации в районе Клещиевки
По информации бойцов бригады, они ценой чрезвычайных усилий пытаются удержать оборонные позиции наряду с оккупированным Россией Бахмутом.
Российские оккупанты в ответ проводят попытки наступления с применением ударных дронов и ядовитого газа.
Из-за превосходящей силы противника одна из важных позиций холодноярцев была утрачена. Впрочем, впоследствии защитники ее вернули.
Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте
По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 80 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
Отмечается, что в Харьковской области российские оккупанты провели 10 попыток безуспешных атак в районах Глубокого, Волчанска и Липцев. Сейчас продолжаются еще 3 боестолкновения.
В направлении Купянска зафиксировано 4 вражеских атаки в районе Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. Еще 2 боя продолжаются.
В направлении Лимана российские оккупанты 7 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Макеевки, Грековки и Тернов. Еще одно сражение продолжается.
В направлении Северского враг пытается найти слабые места в обороне ВСУ вблизи Клещиевки и Выемки, где украинские военные отразили 3 вражеских атаки. Продолжается еще одно сражение.
В направлении Краматорска зафиксировано 9 вражеских попыток штурмов вблизи Калиновки, Григорьевки и Клещиевки. В настоящее время продолжаются еще 6 боев.
В направлении Торецка зафиксировано 9 попыток вражеских атак в районе Северного, Торецкого и Нью-Йорка.
Силы обороны отразили пять атак противника, еще четыре боевых столкновения продолжаются.
В направлении Покровска российские оккупанты предприняли 24 попытки продвинуться вперед в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Евгеньевки, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Продолжаются 6 боев.
В направлении Курахового враг 4 раза атаковал позиции ВСУ, две вражеские попытки атак уже отбиты.
Россияне предприняли четыре попытки продвинуться вперед возле Водяного и Макаровки.
В Запорожской области отражены два штурма россиян в районах Вербового и Роботиного.
На левобережье Херсонщины российские оккупанты дважды безуспешно атаковали в районе Крынок.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-