ЗСУ повернули стратегічні позиції в районі Кліщіївки — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ повернули стратегічні позиції в районі Кліщіївки — відео

Військовий ЗСУ
Джерело:  online.ua

Бійці 93-ої бригади ЗСУ “Холодний Яр” повернули важливі позиції в районі села Кліщіївка поряд із Часовим Яром на Донеччині. 

Головні тези:

  • Бійці 93-ої бригади ЗСУ повернули важливі позиції поряд із селом Кліщіївка на Донеччині.
  • Генштаб повідомив про 80 бойових зіткнень у різних районах, де українські військові відбили спроби атак російської армії.
  • На Донбасі тривають бойові дії, в яких українські військові активно відбивають напади російських окупантів.
  • Російські окупанти провели численні спроби атак у різних напрямках, проте сили оборони ЗСУ успішно відбивають усі напади.

Що відомо про ситуацію в районі Кліщіївки

За інформацією бійців бригади, вони ціною надзвичайних зусиль намагаються втримати оборонні позиції поряд із окупованим Росією Бахмутом.

Російські окупанти у відповідь проводять спроби наступу із застосуванням ударних дронів та отруйного газу.

Через переважаючу силу противника одна з важливих позицій холодноярців була втрачена. Втім, згодом захисники таки її повернули.

На сході сонця група штурмовиків вибиває російських окупантів стрілецькою зброєю і закидує їх гранатами, - йдеться у дописі до відео.

Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на фронті

За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 80 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Зазначається, що на Харківщині російські окупанти провели 10 спроб безуспішних атак в районах Глибокого, Вовчанська та Липців. Наразі тривають ще 3 боєзіткнення.

У напрямку Куп’янська зафіксовано 4 ворожі атаки у районі Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. Ще 2 бої тривають.

У напрямку Лимана російські окупанти 7 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Макіївки, Греківки та Тернів. Ще один бій триває.

У напрямку Сіверська ворог намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ поблизу Кліщіївки та Виїмки, де українські військові відбили 3 ворожі атаки. Продовжується ще один бій.

У напрямку Краматорська зафіксовано 9 ворожих спроб штурмів поблизу Калинівки, Григорівки та Кліщіївки. Наразі тривають ще 6 боїв.

У напрямку Торецька зафіксовано 9 спроб ворожих атак у районі Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Сили оборони відбили п’ять атак противника, ще чотири боєвих зіткнення продовжуються.

У напрямку Покровська російські окупанти здійснили 24 спроби просунутись вперед в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогресу, Лозуватського, Євгенівки, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Тривають 6 боїв.

У напрямку Курахового ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ, дві ворожі спроби атак вже відбито.

Росіяни здійснили чотири спроби просунутись уперед неподалік Водяного та Макарівки.

У Запорізькій області відбито два штурми росіян у районах Вербового та Роботиного.

На лівобережжі Херсонщини російські окупанти двічі безуспішно атакували в районі Кринок.

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