Бійці 93-ої бригади ЗСУ “Холодний Яр” повернули важливі позиції в районі села Кліщіївка поряд із Часовим Яром на Донеччині.
Головні тези:
- Бійці 93-ої бригади ЗСУ повернули важливі позиції поряд із селом Кліщіївка на Донеччині.
- Генштаб повідомив про 80 бойових зіткнень у різних районах, де українські військові відбили спроби атак російської армії.
- На Донбасі тривають бойові дії, в яких українські військові активно відбивають напади російських окупантів.
- Російські окупанти провели численні спроби атак у різних напрямках, проте сили оборони ЗСУ успішно відбивають усі напади.
Що відомо про ситуацію в районі Кліщіївки
За інформацією бійців бригади, вони ціною надзвичайних зусиль намагаються втримати оборонні позиції поряд із окупованим Росією Бахмутом.
Російські окупанти у відповідь проводять спроби наступу із застосуванням ударних дронів та отруйного газу.
Через переважаючу силу противника одна з важливих позицій холодноярців була втрачена. Втім, згодом захисники таки її повернули.
Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на фронті
За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 80 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.
Зазначається, що на Харківщині російські окупанти провели 10 спроб безуспішних атак в районах Глибокого, Вовчанська та Липців. Наразі тривають ще 3 боєзіткнення.
У напрямку Куп’янська зафіксовано 4 ворожі атаки у районі Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. Ще 2 бої тривають.
У напрямку Лимана російські окупанти 7 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Макіївки, Греківки та Тернів. Ще один бій триває.
У напрямку Сіверська ворог намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ поблизу Кліщіївки та Виїмки, де українські військові відбили 3 ворожі атаки. Продовжується ще один бій.
У напрямку Краматорська зафіксовано 9 ворожих спроб штурмів поблизу Калинівки, Григорівки та Кліщіївки. Наразі тривають ще 6 боїв.
У напрямку Торецька зафіксовано 9 спроб ворожих атак у районі Північного, Торецька та Нью-Йорка.
Сили оборони відбили п’ять атак противника, ще чотири боєвих зіткнення продовжуються.
У напрямку Покровська російські окупанти здійснили 24 спроби просунутись вперед в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогресу, Лозуватського, Євгенівки, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Тривають 6 боїв.
У напрямку Курахового ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ, дві ворожі спроби атак вже відбито.
Росіяни здійснили чотири спроби просунутись уперед неподалік Водяного та Макарівки.
У Запорізькій області відбито два штурми росіян у районах Вербового та Роботиного.
На лівобережжі Херсонщини російські окупанти двічі безуспішно атакували в районі Кринок.
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